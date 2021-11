Podkast: – Hadde denne veistrekningen ligget ørlite nærmere Oslo, hadde den vært sikret for lengst

– Jeg forstår godt at folk i Suldal begynner å bli relativt utålmodige, sier kommentator Harald Birkevold. Hør ukens episode av Aftenbla-bla.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Har det noe for seg å sende en busslast med suldøler til Oslo for å protestere mot rasfarlige skoleveier? Ja, det kan det, mener Birkevold. Han tror at dersom veistrekningen hadde ligget litt nærmere Oslo, ville den vært sikret for lenge siden.

– Det bor rett og slett for få folk i Suldal til at det er politisk korrekt eller fornuftig å bry seg om de folkene. Så det trengs ganske sterke virkemidler for å få folk til å forstå hva det dreier seg om. Da tror jeg en aksjon, som den i går, kan ha en effekt, sier Birkevold.

Han var selv med på bussturen der 50 suldøler reiste inn til hovedstaden for å gi en tydelig beskjed til stortingspolitikerne om at den rasutsatte riksvegen gjennom mellom Erfjord og Sand må prioriteres.

Har det noe å si at Suldal er en senterpartigrønn kommune og at Trygve Slagsvold Vedum og et knippe av hans partifeller er i regjeringsapparatet?

– Det gjenstår å se. Husk at Senterpartiet har sittet i regjering før også uten at det ble bygget tunnel. De har også sittet i regjering mens det det har blitt lagt ned like mange gårdsbruk som da Høyre styrte, sier Birkevold.

Les også Vanlige folks busstur

Les også Suldal er lei av dårlig vei - busset til Oslo for å demonstrere

– Velg bort gigantiske motorveiprosjekter

Han påpeker at også Oslo og omegn også sliter med transportutfordringer: Veinettet er for dårlig og de har for dårlige togforbindelser.

– Det må også fikses. Da er det dumt når det alltid blir snakk om å velge det ene eller det andre. Men det jeg mener de kunne valgt vekk, er noen av de gigantiske motorveiprosjektene som koster forferdelig mye penger og trekker ressursene ut av hele veibudsjettet. Så kunne man prioritert rassikring og oppgradering av de veiene vi allerede har, sier Birkevold.

Bussturen fra Suldal til Oslo, er ikke eneste tema for firerbanden i Aftenbla-bla denne uken: Janne Stigen Drangsholt har lest om kvinner og alkohol, Jan Zahl forteller om Pilten og Smelten og Leif Tore Lindø krangler om naturen. Dessuten prøver vi å kvitte oss med november, som er en fullstendig ubrukelig måned.

Hør episoden her:

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple eller i din foretrukne podkastapp.