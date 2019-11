Ny podkast: Innfrir det nye Stavanger-flertallet det de lovet i valgkampen?

I ukens Aftenbla-bla analyserer vi Hekkan-kameratenes Stavanger-budsjett. - Det viser hvor vanskelig det er å innfri en haug med valgløfter samtidig som du skal få budsjettet til å gå opp, sier kommentator Harald Birkevold.

Leif Tore Lindø

Kari Nessa Nordtun og hennes nye Stavanger-flertall har lagt fram sitt første budsjett. Hva vil de betyr for vanlige folk? Vil de merke noen forskjell? Går budsjettet opp? Hvor vil de kutte for å finne penger til satsing på gratis SFO, gratis skolemat, flere ansatte i barnevernet og så videre?

Kommentator Harald Birkevold kommer rett fra budsjettframleggingen for å tegne og forklare.

Jan Zahl analyserer også venstresidens kulturpolitikk: En blanding av absolutt ingen ting - og et par kutt.

Birkevold har også et par høner å plukke med norsk narkotikapolitikk, som han mener er håpløst gammeldags.

– En del unge vil uansett prøve narkotika. Da er det bedre at vi gir dem skikkelig informasjon. Alternativet er at de leser seg opp på nettet, og det er det veldig mye rart, sier Birkevold.

Er det på tide med en ny narkotikapolitikk i Norge? Bør ungdommer få godkjent, riktig og nøktern informasjon, eller bør de advares og advares og advares igjen mot rusbruk?

Vi snakker også om en ekstremt edru og veldig kristen mann med helvetesild som har reist på turné med et pønkband i England, og om det enorme befrielsen det er for kristne å endelig kunne si «helvete» uten at det er banning.