Nå vet vi hvorfor de mest distré av ekspeditørene på XXL alltid har virket å være de mest veltrente. De har tatt flest armhevinger på bakrommet.

Som vi har lest masse om nå, har ansatte på XXL som har kommet i skade for å omtale en kunde for en «kunde», blitt kommandert av sjefen til å ta ti armhevinger. På XXL er nemlig ikke en kunde en «kunde», men en «gjest».

Så hvis en ansatt har sagt til sjefen at «det var en kunde her nettopp som var litt grinete fordi en annen kunde hadde fått større rabatt på et par ullvotter, og så sa den første kunden at han var en kjempegod kunde på XXL og forventet å bli behandlet som en kjempegod kunde og ikke hvilken som helst kunde, iallfall ikke som en kunde som bare var kunde nå og da», så ble det fort 80 armhevinger.

Kanskje la den ansatte inn en liten protest og svart at «jomen, for hel...søren, en kunde er jo en kunde, alle andre butikker kaller en kunde for «kunde», hvorfor kan ikke vi også si «kunde» om en kunde?». 140 armhevinger, takk.

Da blir man fort godt trent, noe som neppe er en ulempe når man jobber i sportsbutikk.

Hvis den ansatte var av den fiffige typen, kunne han eller hun bare flakset med armene 140 ganger. Strengt tatt er det det som er en armheving.

Men det største problemet med denne praksisen er ikke likheten med krigsskolen i filmen «Full Metal Jacket». Et større problem er at denne ord-leken forplanter seg.

Hvis de ansatte på XXL skal beskrive en laber tirsdag formiddag, går det ikke an å bruke ord som «kundefritt». Nei, da er det gjestfritt. Det er godt mulig at det kan være gjestfritt i en tom butikk, sånn at kundene, nei, gjestene fristes til å gjøre entré.

Men det blir jo et sabla rot av dette. For kundene vet jo ikke lenger hva XXL mener med «gjestfritt». Og hva skjer hvis en av ekspeditørene skulle nevne noe om pommes frittes (påmm fritt)? For alt det vi vet, kan det bety båtpoteter.