Det e fint å ha et friområde å gå til, for å tisse. For vi vil jo ikke atte hondene ska gjørr sånn i våres egne haver. Da kan der jo ble lokt.

Von Winckelhumpen hadde fått med seg det, atte folk så prøvde å spise pølse med brød ude i gadene å på torvene, ble angrebne av kjøddspisende måger. Han va skeptiske til atte je sadd i haven å forsynte fasanene, så av å til trekke opp fra Stokkenvannet, eller fra Mosvannsparken.

Je har ikke sport de hvor de komme ifra.

Je syns jo det, atte der e forskjell på fasanene her oppe på Egenes, å de frekke mågene nede i byen. Akkesom der e forskjell på osser så bor her, å de så ikke bor her. Det har vel aldri skjedd, atte der har komt en fasan-frekkas å stjelt gåseleverpostei rett fra lonsjbordet til noen her oppe på Egenes. Nei, tyvaktige fugler får takk holde seg nede i byen.

Nå har det jo blitt sånn, atte efter atte von Winckelhumpen sine fikk seg drivhus i haven - eller oransjeri - så von Winckelhumpen lige å kalle det. Han e en snobb. Helt uden atte an har gronn til det. Jaffal så har an blitt en bedrevider, når det komme til planter å vekster, å han mene det, atte fugler ikke ska spise gåselever, men planter, for det atte ellers så kan vi gjørr de til kannibaler, alle sammen.

Det e jo det dommeste je har hørt. Hjemme hos osser har vi alltid gitt gåselever-rester til fasanene, å de lige det veldig godt. Det e jo derfor de komme tilbage. Å je vet jo det. Helledossen, je e jo ikke domme, heller. Så je vet jo det, atte det e sånn atte de bler jo ikke kannibaler for det om atte de ikke bare spise planter.

Hva gir du meg?

Fasaner spise jo både insekter å snegler.

Je spise jo og kjødd, men je spise jo ikke menneskekjødd for det. Je ville jo aldri fonne på å gitt fasanene rester av en fasanmiddag. Je komme jo ifra et møblert hjem.

Gå an.

Fasanrestene pleie vi forresten å gi til polakkene våre. De e fornøyde, så lenge de får hver sin kilo med kokt kål og en liden vodken ved siden av.

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn.