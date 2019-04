I flere dager hadde hun sett dem der de brølte frem og tilbake foran hytta. Det gikk i bånn gass. Frem og tilbake. Tilbake og frem. Går de aldri tom for drivstoff, bannet hun mellom sammenbitte lepper.

– Hva sa du? undret eldstebarnet. Liker du ikke vannscootere? De er jo dritkule.

– Nei. De er ikke kule. De bråker. Og går for fort. Ikke respekterer de 5-knopsregelen. Og de har ikke sikkerhetskurs. Eller beskyttelse. Eller folkeskikk. Eller forståelse om at det ikke alltid er greit å gi fri gass bare fordi du kan. Eller har råd...

– Ja, men du hadde jo moped da du var ung. En knalltøff rød en. Kjørte ikke du for gøy også? Og bråkte litt?

– Å nei. Jeg kjørte alltid fordi jeg skulle noe. Hjem fra jobb på gatekjøkkenet, seint en fredags kveld, fordi man måtte jo jobbe for pengene den gang, det var ingen som bare ga deg penger, slik som dagens unge. En mil eller to på mopeden, i mørket. I motvind. Det var alltid motvind. Med aviser stappet innenfor jakkene for å isolere mot kulden. Og så hadde vi ikke penger til å blåse bort på bensin, slik som disse. Å nei. Vi trengte 40 kroner til full tank og olje. Det var mye den gang.

– Ja, men mopeder kan jo gå fort?

– Å nei du. Rekorden min var 58 km. Det var i medvind og nedoverbakke. I motvind og motbakke var det langt ned på 40-tallet. Og motvind og motbakke hadde man jo alltid. Begge veier. Og regn. Nevnte jeg det? Ikke sånn som disse, bortskjemte pysene, som bare kjører når det er 20 plussgrader og sol. Se, der er det en scooter til. Utrolig hva de får til. Går de ikke tom for drivstoff snart?

– Men kjørte dere aldri på gøy da?

– Å nei. Eller kanskje. Av og til. En venninne hadde en kul, eldre kjæreste. Han kjørte oss i blant rundt, siden vi ikke hadde penger til bussen. Bussene gikk ikke den gang. Jaffal ikke når man trengte det. I motvinden. Og regnet.

– Oss? Som i mer enn en passasjer?

– Nja... vi var jo mye mindre den gang. Vi fikk ikke så mye mat og snop som dagens ungdom. Så vi fikk fint plass tre-fire på en moped.

– Fire stykker? Var ikke det tungt for motoren?

– Neida. Den var trimmet.

– Trimmet? Som i ulovlig?

– Nja. Bare bittelitt. Og noen ganger uten eksospotte, siden den falt av i blant. Ikke alltid virket bremsene heller. Og ikke alltid var det hjelm å få tak i heller.

– Du mener dere bare kjørte rundt som de gjør i Thailand? Tre folk, to kofferter og ei geit?

– Ikke døm oss. Det var tøft å vokse opp på 80-tallet. I motvinden. I fri eksos. Det er et under at vi ble som vi ble. Tenk hvordan vi hadde vært på vannscooter.