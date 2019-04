Løsningen er å fjerne feige lag fra bompengekonseptet. I dagens samfunn er det viktig å opptre rettferdig, og dermed hindre at folk blir polarisert og danner grupper mot Ledelsen.

Etter at den nye bompengeordningen ble satt i gang, er det først og fremst blitt færre fattige på veiene. Det er positivt, isolert sett, siden de ofte kjører bråkete, gamle vrak med svært mye røyk ut av eksosrøret.

Det har derfor blitt hyggeligere i trafikken for dem som er igjen, blant annet de rikeste. Og så er jo køene blitt mindre. Sånn sett har det jo vært en fornøyelse, rett og slett.

Men mange er sure. Og det forstår alle, siden alle er enige om at den nye bompengeordningen er veldig urettferdig, spesielt for de fattige. Derfor er første steg på veien å sørge for at alle betaler likt.

Vi kan ta utgangspunkt i dagens rushtidsavgift på 44 kroner. Hvis folk som tjener 200.000 kroner skal betale det, må folk som tjener det dobbelte, betale dobbelt så mye i bompenger. Det betyr at folk som tjener ti ganger mer, altså 2 millioner, skal betale 440 kroner for å levere arvingen på golftrening på Forus.

Og like rettferdig vil det bli for han som casher inn 20 millioner på noe oljegreier et år. Da blir det hundre ganger mer enn utgangspunktet. 4400 kroner per passering i rushtiden.

Det er mulig at 4400 kroner vil kjennes litt i meste laget, bare for å kjøre arvingen til Hot Yoga langt inn i den forbanna bomringen et sted. Vedkommende skal jo hentes også. Da blir det fort 8800 kroner, hvis vi skal være mest mulig rettferdige. Og hele 1760 kroner i rabatt for bombrikke. Gode penger, det også.

Flere ville antakelig ha googlet nærmeste busstopp relativt kjapt, og bæreposer fra Helgø ville ikke lenger vært et uvanlig syn mellom bussetene. Finansfolk ville forhandlet lønnen ned, sånn at ikke bompengeordningen ble en sånn belastning på både hus og hjem og ikke minst det mentale.

Enten ville demonstrasjonene blitt større eller mindre. Men rettferdig ville det iallfall vært.