Derfor skriver Aftenbladet om fødebrev

Arkivbilde fra barselhotellet på SUS.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ingebjørg Finnesand ved Ammeklinikken spør i et leserinnlegg torsdag om Aftenbladets vurderinger i saken om fødebrev.

Hun spør blant annet om det foreligger samtykke fra pasientene som har fått detaljer fra fødebrevene sine publisert. Hun spør også hvorvidt taushetsplikten er ivaretatt.

Eksemplene Aftenbladet gjengir i saken, er eksempler fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus har vist til. Disse er ikke knyttet til verken navn eller tidspunkt eller noe annet identifiserende, og er dermed ikke mulig å lede tilbake til enkeltpersoner. Vi har ikke grundig gjengitt personlige fødebrev, men hentet ut stikkord.

Generelt har heller ikke journalister taushetsplikt. Aftenbladet mener at det presseetiske ansvaret er godt ivaretatt i denne saken.

Årsaken til at vi omtaler disse nye ønskene i fødebrevene, er å ta en debatt om noe fødeavdelingen mener er et økende problem. Ønskene oppleves som en belastning for flere av jordmødrene. Vi syntes dette var viktig å belyse, ikke minst fordi noen brev også inneholder aldersdiskriminering og annen form for diskriminering. Flere steder i artiklene skrives det også at disse ønskene er unntakene, ikke regelen. Det er også viktig å huske i debatten.

Ofte belyser Aftenbladet problemstillinger ut fra fødende kvinner sitt synspunkt. Denne gangen skriver vi om en problemstilling jordmødre kjenner på. Vi mener det er uproblematisk at vi gjør begge deler.

– Det er sårt plutselig å kjenne seg ubrukelig, sier en av jordmødrene i saken. Dette mener Aftenbladet er en viktig debatt å ta, i og med at jordmødre er en av de viktigste yrkesgruppen vi har i samfunnet vårt.