Vi skulle bare ha litt melk til morgenkaffen. Vi registrerte så vidt at den røde og hvite melkekartongen hadde skiftet utseende siden sist, men det pleier den jo å gjøre før jul, så det var ikke noe vi hang oss noe videre opp i. Helt til vi kom hjem fra den lokale Kiwi-butikken og tok kartongen ut av posen. Da innså vi at årets juleillustrasjoner var LANGT OVER STREKEN! På den ene siden var det avbildet noen nissebarn som rant på akebrett mens en annen nisse bombarderte dem med en snøkanon. Den ene akende nissen ble nesten truffet av snøspruten. Er det slik vi vil at melkedrikkere i dag skal tenke på HMS? Det var dessuten ingen som brukte hjelm, noe som er et veldig dårlig signal å sende.

På en av de andre sidene var det oppgitt en instagramkonto til en viss Fjøsnisse. Dette er selvsagt religionsfiendtlig på så mange plan. Når man begynner å blande tidligere tiders folketro inn i julens innhold, har det gått altfor langt. Tenk på de som tror at vi feirer jul på grunn av Jesus. Dette må være helt uholdbart for dem. Dessuten var det avbildet en slags smågnager sammen med et hjortedyr på denne siden. Det er ikke godt å si hva de to holdt på med, men noe spesielt oppbyggende var det neppe.

Videre har noen funnet ut at de skulle tegne en gaupe på en side av kartongen, mens en ulv sto og ulte på en annen side. I tillegg til den åpenbare fornærmelsen dette representerer for sauebønder i vest-Sverige, er det også utvilsomt en illustrasjon som har som formål å skape splid mellom katte- og hundefolk. Alle hundeeiere vet jo at katteeiere er dumme i hodet, og motsatt. Er det virkelig denne typen tanker Tine vil frambringe når man skal sette seg ved frokostbordet i fred og fordragelighet? Det finnes åpenbart bare én løsning på dette problemet som bøndenes samvirke har besudlet årets førjulstid med: Forby melk.