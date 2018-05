Romantikk på sms

Romantikk er vanskelig. Særlig for oss som egentlig bare blir begeistra av tre ting: Viking-kamper, kaker med krem og helt konkrete forslag om forplantningsøvelser. Dette med romantikk for romantikkens skyld, det er det ikke alle som forstår seg på, og blant disse «alle» er undertegnede en slags formann.

Hun skal ha for det, Daglig Leder, at hun prøver å få en emosjonelt forstoppa mann til å bjuda litt på. Problemet mitt er at jeg ikke nødvendigvis tar alle hint, eller er så god til å respondere. Jeg kan for eksempel få en tekstmelding der hun skriver: «Hei elskling. Tenkte vi kunne kose oss litt i kveld. Kan ikke du kjøpe litt reker og vin, så koser vi oss. Tenker på deg. Elsker deg».

Mitt svar, og her er det mulig å ta noe selvkritikk, er gjerne «ok». Sånne åpenbare sjanser går meg hus forbi. Daglig Leder kan legge mye i disse meldingene, og noen ganger gjør jeg ærlige, om enn mislykka, forsøk på å hente noe ut av den romantiske magataskå. Jeg fikk denne meldingen en gang: «åååå....hørte nettopp «I Will Always Love You» på radioen og tenkte på deg». Mitt svar, som jeg i ettertid ser ikke treffer veldig godt, var: «Ja vel. Jeg hørte «You Say It Best When You Say Nothing At All», og tenkte på mor di». Ingen innertier, kanskje, men jeg trykket ikke på den automatiske «Kan ikke snakke nå», som jeg gjorde da hun sendte meldingen «Jeg savner de gode samtalene våre».

En annen klassiker er meldinger som «Solen betyr for månen det du betyr for meg. Foruten solen kan ikke månen skinne, og uten deg kan ikke jeg leve. Bli som solen og skinn på meg fordi jeg elsker deg». På denne svarte jeg, i en slags panikk, «Heia Viking!». Det var i det minste bedre enn mitt førsteutkast, der det sto «Jeg elsker André Danielsen». Mulig jeg kunne gravd noe dypere, men som sagt, dette er ikke mitt beste felt. Små, korte meldinger som «Love you» blir ofte besvart med enten «ok», «ja vel» eller «mottatt».