Vi her oppe på Egenes har stemt på Høire bestandig. Derfor syns je atte du ska låne øre til osser, når vi nå e litt misfornøyde med den nye regjeringen din. Ikke bare har du med deg Anders Langes Parti denne gangen, nei der e venstrefolk å noen fra Kristent Folkeparti og.

Nå e det jo sånn, atte vi forstår atte du vil ha en brede bag å sidde på, sånn rent politisk allså, men e det nødvendig å ha med så mange fra Randeberg for det? Je tror bent frem atte Randeberg må ver en av de kommonene så har mest folk i hele regjeringen, å det e jo litt løye, siden de der ude aldri har udmerkt seg på noe vis.

Ja, de e kanskje kvikke med potetene om våren, å hva skolle vi gjort uden persillen dis? Skolle vi hatt dill på potetene, kanskje? Nei, det hadde jo ikke tatt seg ud.

Men der e noe så hete «skomager ble ved din hest», eller noe sånn. Å det har vi snakkt med von Winckelhumpen sine om, for det atte de syns og atte der e litt mange derudefra så e med i styre å stell nå. Kanskje det e litt for masse.

Hva om for eksempel atte der ikke bler tidligpoteter på Kongen i år, for det atte de så skolle tatt inn potetene sidde i statsråd i steden for? Det e sikkert kjekt for Kongen å treffe de, men an har vel ikke lyst til å gå solten til sengs han heller?

Nei, noen må ver igjen ude på Randeberg å sørge for atte vi andre får noe å spise.

Je har hørt det atte der e så mange ministrer fra Randeberg nå, atte de har vært nødde til å ansedde polakker på bondegårdene. Det så skjer da, e atte der bler så store efterspørsel efter polakker, atte vi så trenge ansadde i husene våres må bla opp i dyre dommer.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Å se på von Winckelhumpen sine. Polakken dis e ikke forriktige polakk en gang, for det atte de har vert nødde til å ta til takke med en så komme fra borti Baltikom.

Je ber deg innstendig fru Solberg, ikke tøm Randeberg for innfødde. Vi trenge de vi har til å gi oss poteter med persille på.

Je må bent frem sedde meg ned med en liden jinn her nå. Hvis je bare konne fonne en polakk til å tenne i peisen for meg.