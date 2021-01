Norge kan ikke skatte seg til flere bedrifter og nye jobber

POLITIKK: Permitterte skal hentes tilbake, bedrifter skal ansette flere, og morgendagens arbeidsplasser skal skapes. Det klarer vi best om Erna Solberg fortsetter som statsminister i fire nye år. For alternativet til Støre har få andre avklaringer enn at skattene skal opp.

Vi ønsker mindre skatt slik at det skal bli enklere å skape nye jobber, kortere sykehuskøer, mer vei og bane og politifolk i gatene. Da trenger vi fire nye år med Erna Solberg som statsminister. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Tina Bru Olje -og energiminister og nestleder i Høyre

Harald Victor Hove Høyres gruppeleder i Bergen

Sissel Heggdal Knutsen Høyres gruppeleder i Stavanger

Olve Grotle Høyres førstekandidat i Sogn og Fjordane

Da pandemien traff Norge i mars førte det til en helt ny hverdag for en hel nasjon. Selv om vi var ett av landene som klarte oss best gjennom pandemien, ble det likevel et beintøft år for mange av oss. Flere har mistet en de er glade i, mens andre ble syke og måtte isolere seg fra venner og familie. Det viktigste vi skal klare i 2021 blir å slå ned pandemien. Samtidig som vi redder bedrifter, må vi i Norge også skape nye arbeidsplasser.

For å komme oss ut av krisen må vi skape mer og inkludere flere. Før pandemien inntraff var det rekordlav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi, hvor fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor. Nå rammer krisen denne sektoren hardt, og Høyre står fast ved at de tapte jobbene i privat sektor også må gjenskapes i privat sektor. Vår felles fremtid avhenger av at bedrifter går med overskudd, betaler skatt og ansetter flere. Da hviler det et spesielt ansvar på Vestlandet, som står for den største verdiskapningen. Vestlendingen holder Norge i gang.

Sykepleiere OG industri

Det blir flere sykepleiere av å lage mer aluminium. Uten private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt, kunne ikke staten stilt opp på samme måte under koronakrisen. Jonas Gahr Støre har sagt at «det ikke blir flere sykepleiere av å lage mer aluminium». Dette utsagnet er alarmerende. Han har rett i at sykepleiere ikke produseres på samlebånd. Men det er underlig at statsministerkandidaten til Arbeiderpartiet ikke ser sammenhengen mellom vekst i privat sektor og økt offentlig handlingsrom. Dersom sykepleierne ikke får nødvendig utstyr og utdanning fra det offentlige, vil de ikke klare å gjøre jobben etter beste evne. Da er vi helt avhengige av inntekter til staten som vi kan bruke på vår felles fremtid.

Venstresidens løsninger er større stat og mer skatt. SV, Rødt og MDG ønsker skatteøkninger på 18, 30 og 32 milliarder kroner etter valget. Støre og Arbeiderpartiet ønsker ikke å ha et makstak på skattenivået. Ingen kan derfor være sikre på hvor mye de vil øke skattene, selv om valgløftene alene koster 26 milliarder. Vi tror ikke at Norge kan skatte seg til flere bedrifter og nye jobber, som skal få oss ut av koronakrisen.

Mer igjen for pengene

Etter at Høyre kom i regjering, har effektivisering og reformering av offentlig sektor spart skattebetalerne for milliarder. Det gjør at vi kan prioritere mer penger til vei og bane, mer til kunnskap i skolen, synlig politi i gatene og flere får behandlingen de trenger, fortere. Det er i praksis nye ideer og bedre løsninger, fordi vi har en trygg, god og fornuftig styring. Det skaper rom for å gi alle litt mer penger å rutte med. Lettelsene skaper jobber og aktivitet.

Denne regjeringen har vist at mer skatt ikke alltid betyr mer velferd, og at det er politikernes prioriteringer som er viktigst. Vi ønsker mindre skatt slik at det skal bli enklere å skape nye jobber, kortere sykehuskøer, mer vei og bane og politifolk i gatene. Da trenger vi fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

