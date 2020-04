Iselin Nybø: I krisetider må vi tenke fremover

Det er viktigere enn noen gang å satse på gründere og vekstbedrifter. Det vil koste, men det vil koste mer å la være.

Iselin Nybø Næringsminister (V)

For bare få uker siden pekte pilene oppover for norsk økonomi. I dag er utsiktene ganske annerledes.

I usikre tider trekkes vi mot det som er trygt. Det gjelder også investorer. Men innovasjon er aldri uten risiko, og når gründere tar fatt på nye prosjekter, er det alt annet enn trygt. Derfor risikerer vi nå, mer enn noen gang, at ambisiøse bedrifter som kan skape fremtidens løsninger, går konkurs. Nettopp derfor er regjeringens gründerpakke så viktig for å sikre fremtidig verdiskaping. Når fellesskapet nå støtter gründere og vekstbedrifter, vil det forhåpentligvis gi private investorer trygghet til å gjøre det samme.

Regjeringen jobber nå iherdig mot koronaviruset. Det aller viktigste er liv og helse. Samtidig skal vi ha noe å leve av – både under og etter krisen. Derfor jobber vi også iherdig for norske gründere og vekstbedrifter.

Vi øker innovasjonstilskudd til unge vekstbedrifter med 2,1 milliarder kroner. Dette gjør vi for at bedrifter skal slippe å permittere ansatte, men derimot fortsette å utvikle produkter og løsninger for fremtiden.

Vi styrker etableringstilskuddet med 500 millioner kroner. Folk med gode ideer skal slippe å legge dem i skuffen på grunn av koronautbruddet.

Næringsklyngene, hvor bedrifter får spille hverandre gode, styrkes med 50 millioner og vi øker potten i miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner.

Alt dette kommer på toppen av økt låneramme for innovasjonslån, et rentestøttefond og tilskudd til private innovasjonsmiljøer.

Vi kan ikke miste fremtiden av syne. Vi skal gjennom et grønt skifte. Sammen med resten av verden skal bekjempe klimaendringene. Her hjemme må vi forberede oss på at færre hender må ta vare på flere eldre i befolkningen. Og vi må omstille økonomien til lavere petroleumsinntekter, og skape nye bein og stå på. Vi trenger bedrifter – over hele landet, til havs og på land, som lykkes internasjonalt, som skaper smarte og grønne jobber, i et smart og bærekraftig velferdssamfunn.