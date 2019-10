Å bli servert Fruktnøtt er en straff, ikke en premie. Når sjokoladene skal ha fest, inviterer de ikke Fruktnøtt. Den kan kanskje få en invitasjon når kli, belgfrukt, brennesle og tofu skal arrangere noe, men knapt nok.

Fruktnøtt er djevelens verk, noe som ble funnet på for som et slags mottiltak til livets gleder, som god mat, Viking-kamper, myke damer og skikkelig sjokolade. På norrønt betyr «Fruktnøtt» rett og slett «ondskap», og i Snorre-sagaen kan vi lese at: «Så kvad Eigil Kjønneson; drep meg, herre, men ikkje med Fruktnøtt. Så slo han i hjel seg sjølvum og alle dei rundtum». Det er bare galninger, orienteringsløpere, psykopater og andre østlendinger som liker Fruktnøtt.

Hitler spiste mye Fruktnøtt, har jeg hørt. Og Knut Hamsun og han som fant ut at sakser skal pakkes i plast, sånn at du må ha en saks for å åpne pakken med saks inni. Det var faktisk tyskerne som fant opp Fruktnøtt, og tok den med til Norge. Jeg bare nevner det.

Hver gang Rosenborg vinner serien, feirer de med Fruktnøtt.

Ingen i Viking spiser fruktnøtt. Heller ikke Nelson Mandela, Moder Teresa, Dalai Lama, Bjørn Dæhlie eller Kong Olav.

Shaman Durek elsker Fruktnøtt.

Bibelen advarer mot Fruktnøtt. I Paulus' første brev til mor'si, 2. kapittel, 12. vers, 4. gir, står det: «Fruktnøtt er skikkelig, skikkelig, skikkelig ringt. Bi-ringt, faktisk!».

I gamledager serverte de Fruktnøtt til landssvikere, borgerlige konfirmanter, hedninger og folk som ble tatt for blotting, ikke respekterte kviledagen eller nektet å hedre sin far og sin mor. Einar Gerhardsen sidestilte det å spise Fruktnøtt med å snyte på skatten, eller å stemme på Høyre. På 80-tallet ble det sendt en kasse Fruktnøtt fra Vardeneset Røde Kors til Etiopia. Den ble sendt i retur, for det fikk liksom være måte på.

Ungdom: Ikke prøv Fruktnøtt.

(Oppdatering: Fruktnøtt II) Det har kommet KRAFTIGE reaksjoner etter at vi i denne spalten i forrige uke kom til å si at Fruktnøtt ikke er menneskemat.

«Tynn argumentasjon», mente en, mens en annen kunne melde om at «Du er en idiot». Vel, det er mye mulig, jeg hører dette stadig fra kone og barn, men i Fruktnøtt-saken har jeg rett. Dette er ikke menneskemat, og jeg skulle vært rimelig ondsinnet for å gi dette produktet for eksempel til en hund. Så, her er et par argumenter til mot Fruktnøtt som nytelses-middel:

De fleste ulykker skjer i hjemmet, og særlig hos dem som har Fruktnøtt liggende i hjemmet.

I det første utkastet til Einar Skjæraasen sto det: «Du ska itte eta Fruktnøtt. Ælle smarte lyt forstå». Så endret tyskerne dette til «Du skal itte trø i graset» under krigen, for de elsket jo som kjent Fruktnøtt.

Media nekter å skrive om det, men de siste ukes voldsepisoder i Oslo er utløst av folk som har spist Fruktnøtt.

Hvis du stokker litt om på bokstavene i Fruktnøtt, får du «Krf nøtt ut». Jeg er faktisk litt usikker på relevansen her, men noe må det jo bety. Mulig de må ut av regjeringen, for eksempel.

Tror du det er tilfeldig at Erik Bye IKKE nevner Fruktnøtt i «Vår beste dag»?

Folk som elsker/elsket Fruktnøtt: Saddam Hussein, Idi Amin, Henry Rinnan, Judas Iskariot, Oddvar Iskariot (broren til Judas), de fleste Brann-supportere, folk som skriver «iche» når de mener «ikkje» i tekstmeldinger, Kim Jong-un og han som kom på konseptet toalettrull-dugnad.

Det ellevte bud kom aldri med i Bibelen, for ti bud klinger mye bedre enn 11 eller for eksempel 17 bud. Men altså, det ellevte bud lyder slik: «Du skal ikke blande sjokolade og nøtter med rosin, for rosin er en form for innskrumpet, ond drue. Den som blander rosin i noe som helst skal steines, gjerne flere ganger om dagen, av landsbyens eldste, og noen av de yngste med god kastearm».

Min tippoldefar spiste en del Fruktnøtt. Han er død nå.

Fruktnøtt - just say no.