Hvor lenge skal Giske være i fryseboksen? To år? 6,7 år? For alltid?

PODKAST: I ukens Aftenbla-bla snakker vi om tilgivelse og tillit for Trond Giske og andre syndere, om en verden full av idioter og om sterilisering av menn.

Kan vi ha tillit til Trond Giske? Hva med Nikolai Tangen? Hvor lenge skal folk som har gjort noe galt være i fryseboksen? Finnes det tilgivelse og et comeback fra alt? Jan Zahl drar igang diskusjonen og Giske-saken, tillit og tilgivelse, kontradiksjon og #metoo-prosessene.

Harald Birkevold har tatt et sveip i offentligheten og funnet ut at stort sett alle er idioter, noe han skriver om i denne kommentaren. Birkevold utdyper sin frustrasjon med det offentlige ordskiftet og all verdens idioter.

Forfatter og professor Janne Stigen Drangsholt har fått svært gode omtaler og terningkast for sin siste bok «Fra Fra Shakespeare til Knausgård». Blir man høy på seg selv av sånt? Blir det tatovering av femmere og seksere på armen?

Du får også vite mye, kanskje for mye, om da Harald Birkevold og Leif Tore Lindø la seg under kniven for å bli sterilisert. Er det verre enn en fødsel? Hvor lettbeint er egentlig drøsen med sykepleierstudentene når man ligger der med juvelene ute?

