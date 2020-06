Var det galt å demonstrere under koronaen?

PODKAST: Var det riktig eller galt å samle flere tusen til antirasistiske demonstrasjoner samtidig som vi lever med en pandemi? Og hvordan ble aksjonen brukt politisk?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Minst 1400 mennesker deltok i en antirasistisk demonstrasjon Byparken på lørdag. Støttemarkering for den internasjonale bevegelsen «Black lives matter» er blitt heftig diskutert i etterkant. Foto: Jon Ingemundsen

Leif Tore Lindø Journalist

Kommentator Harald Birkevold skrev en kommentar der han hevder det måtte en demonstrasjon mot rasisme til for at ytre høyre skulle bli skikkelig opptatt av smittevern. De som roper på mer politi, bør lese Grunnloven, skrev Birkevold.

Mange uttrykte bekymring både før og etter demonstrasjonen. Men var det så gale å demonstrere for en god sak når fagfolk anslår at sjansen for at det er koronasmitte i Stavanger-område er under 1 prosent? Eller burde folk holdt seg hjemme som et føre var-prinsipp, og i respekt for dem som må leve i isolasjon?

I kjølvannet av demonstrasjonene har det kommet krav om å fjerne statuer av historiske personer som konger, generaler og andre. TV-serier og filmer blir fjernet fordi de formidler tanker og ideer som er fra en annen tid. Bør vi redigere historien på den måten, eller må vi se alt dette som uttrykk for en tid som er forbi?

Vi diskuterer også bryllupsdager. Hvordan kan man lage et system der man husker dem, og hvor mye skal til for at man kan si at man har feiret en bryllupsdag? I panelet sitter Harald Birkevold, Hilde Øvrebekk, Jan Zahl og Leif Tore Lindø.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i iTunes og på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: