Å hva e vitsen med det? Kan ikke morene dis lave mad til de når de komme hjem fra skolen, heller?

Helledossen.

Hvossen ska det gå med verden?

Hvisomatte ikke folk kan lave mad til sine egne onger, så får de passe på atte de ikke får noen. Det e jo akkesom med honder. Tenk om von Winckelhumpen sine ikke hadde gitt mad til kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, da hadde an jo krepert. Sånn e det med honder. Å sånn e det med onger og.

Når von Winckelhumpen sine planla å holde hond, de planla sikkert å få en litt smartere hond enn de ende opp med forresten - men nå e det jo for sent, så planla de jo og et foringsregime for bikkjen. Det må folk ta i betraktning når det gjelde onger og. De kan ikke bare skyve hele ansvaret for atte de får mad i seg, over på osser skattebetalere.

Gå an.

Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Å hva slags mad e det de ska få, da?

E det fiskeboller, eller sånne sameboller fra en boks? Eller ska skolene ha egne kjøkkener?

Ja, der e jo masse gode hermetikk. Det e ikke det. Hjemme hos osser har vi brokt både confit de canard å foie gras, så vi har fått en av polakkene våres til å åbne med en sånnen, sånnen…

Å hva hete det nå igjen?

Boksåbner, hete det. Boksåbner.

Å det går jo an, men hvaffor kan de ikke bare få med seg noen smørbrød hjemmentifra, så de kan spise i frikvarteret? Da kan de jo få noe så morene dis vet atte de lige og. Vaktelegg med iranske kaviar, for eksempel, e jo et kjekt hverdagssmørbrød å ha i madboksen.

For det e jo kanskje litt i meste laget å ha rossiske kaviar på skolemaden, tenke nå je, men je e kanskje litt for nøysomme.

For det atte hvisomatte ikke morene kan få bestemme hva ongene ska spise, da leve vi ikke lenger i fritt samfonn.

Da leve vi i et diktatur.