Nissen på lasset

Apropos det siste. Hun var i tvil. De hadde nemlig hatt en liten rampenisse innom huset de siste årene. Usynlig, heldigvis skjult på dagtid, men i full aktivitet med sprell og hyss i løpet av natta. Det hadde vært kjekt for alle, ikke minst far, som våknet opp med rosa neglelakk, men også noen paniske kvelder for nisseforvalterne som kjente på forventningspresset. Hun luftet derfor muligheten for en hjemmenissefri advent for minstebarnet, som tross alt hadde startet på skolen med god margin, og kanskje ikke trengte nissesprell i år.

"Kanskje rampenissen ikke har tid til å komme i år", forsøkte hun seg med, med snill mammapedagog-stemme, med et hint av håp om forståelse.

Barnet bare så uforstående på henne.

"Klart Nissen har tid. Han har jo vært her de to siste årene. Han kom til og med før oss til mormor og flyttet inn på hennes nissehotell da vi reiste dit noen dager. Dessuten vet han hvor kjekt det her med oss. Hvorfor skulle han tenke på å dra noen andre steder? Har du tenkt å si at han ikke er velkommen? Har du? Har du?" Barnet så strengt på mor, som ikke kom på noe valid argument der og da.

Samme kveld googlet mor nissevandringer og -hendelser i andre hus. Noen delte sine bekymringer for vedvarende nissepress. 24 dager er lenge. Spesielt når man i tillegg skal gjennom juleavslutninger på fotballen, turnen, korpset, to klassetrinn, grøtsamling, lysløp, oppvisninger, og bursdagsrunder.

Noen fortalte om brev fra nissene der de hadde syke tanter, onkler eller kjæledyr, og derfor ikke hadde tid til å komme. Andre hadde nisser som bare jobbet deltid. De kom kun på helgebesøk, logisk nok, ettersom det er travelt for nisser før jul. Men alle debattantene bar på en nagende tvil over å måtte ta knekken på siste rest av barndomsmagi. Hun trakk pusten, og sjekket at hun hadde mer rosa neglelakk i skapet. Det var bare å stålsette seg. Bare 66 dager til 1. desember.