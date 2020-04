Ryktene sier at de har gjær på Tjelta. Jeg kjører NÅ!

DRØSET: Ting vi ALDRI sa før koronaen kom.

– Ser at du har en pakke gjær der. Er du interessert i å bytte den mot et aksjefond?

– Jeg liker deg såpass godt at jeg aldri i livet ville kommet på besøk til deg.

– Nei, nå er det min tur å ha videomøte på toalettet. Du kan ta kottet i dag.

– Sist jeg dusjet? Tja...i dag er det torsdag...hæ, er det lørdag?

– Kjenner du noen som dealer? Du vet, jeg trenger noe for å komme meg gjennom dagene. Kjenner du noen som selger? Jeg MÅ ha noe. Jeg er ikke avhengig eller noe, men kjenner du noen som sitter på noe gjær?

– Nei, det var IKKE et host. Det var en fis. Jeg sverger. Det var fis.

– Tenk så kjekt hvis svigermor stakk innom på kaffi.

– Javel, skal du noe i påsken? Hehe.

– Nå har jeg sett ferdig Netflix. Hvis de ikke legger ut mer snart, vurderer jeg å lese en bok.

– For å styrke samholdet i familien er det ekstremt viktig at dere holder dere på rommet så mye dere kan.

– Ryktene sier at de har gjær på Tjelta. Jeg kjører NÅ!

– Bab-bab-bab, jeg vet at det er fredagskveld, du har tent stearinlys og ungene har lagt seg. Men hvis Bent Høie har sagt to meter, så holder du deg to meter unna.

– Ja, altså, jeg har egentlig hørt om Jesus allerede, men jeg er såpass sosialt sultefora nå at dere må bare komme inn, så kan vi gå litt i dybden.

– Gratulerer med 50 års dagen! Hele nabolaget har gått sammen og kjøpt en pakke gjær vi fikk smuglet inn fra Finnland.

– Jeg GARANTERER at det var en fis. At du mener det hørtes ut som hosting er ditt problem. Det var en fis. Det ville aldri falt meg inn å hoste mens det var folk til stede.

– Så du mener vi skal pusse tennene selv om vi er i karantene? Haha, særlig.

– Hei, Bent Høie. Jeg ringer fra Stavanger Aftenblad. To spørsmål: Har vi nok verneutstyr i Norge, og har du en pakke gjær jeg kunne fått?