Kommunisme

DRØSET: Viktig melding fra byens myndigheter til byens borgere: Vi, byens myndigheter, har vedtatt at vår kjære by som vi alle er så stolte av, ikke lenger skal være en by, men en kommune. Det medfører at begrepet byas med øyeblikkelig virkning må erstattes av begrepet kommunist, ettersom en byas nødvendigvis er en som bor i en by, mens en kommunist er en som bor i en kommune.

Vi, kommunens myndigheter, er helt sikre på at dere, kommunens innbyggere vil trives som kommunister, og klargjør herved at ikke bare én, men to flotte tvangsarbeidsleire vil bli bygget på henholdsvis Askje og Byre i Vidunderlige Nye Stavanger, der vi, kommunens myndigheter, vil internere de av dere, kommunens innbyggere, som uttrykker misnøye med det nye regimet.

I den hensikt å integrere våre nye medkommunister fra områdene tidligere kjent som Rennesøy og Finnøy, er det med en viss stolthet at vi, kommunens myndigheter, kunngjør at den nye kommunens kommunevåpen vil være en grafisk gjengivelse av en rennesøybu som klasker en råtten finnøytomat i fleisen på en siddis. Det nye kommunevåpenet vil bli avduket i bunnen av Rennfast, snart kjent som Kommunfast, ved første anledning.

Samstundes innfører me, kommunens myndegheitar, eit språkleg direktiv som gjeng ut på at nynorsk og bokmål jamnstilles som målformar og at alle offentlege skriv og direktivar, etter dette vert skrivne på både målformar, anna kvart avsnitt.

Poenget med dette er å sidestille de to målformene, slik at ingen blir lei seg, i hvert fall ikke disse bøndene som kommer rekende nå.

Kommunistar som visar misnøye med dei nye meldingane frå kommunens myndegheitar vert internerte på Askje eller Byre omgåande, for politisk skulering.

På vegne av kommunens myndigheter:

arild i.