Hvem er det som hvert år greier å legge vinterferien nøyaktig mellom to uker med fint vær, akkurat i den uken på vinteren når det er dårligst vær? Hvert eneste år?! Snakker vi om noen med usedvanlig dårlig karma? Det går i tilfelle ut over oss alle.

Det kan ikke være med vilje, eller hva? Vinterferieuken blir jo pekt ut mange måneder i forveien. Har de kontakter i værbransjen som vi andre ikke har? I så fall snakker vi om ren sabotasje, muligens også korrupsjon.

Vi spørre oss om hvem som kan ha interesse av å legge vinterferien mitt i drittværet. Og den aktøren som blinker seg ut umiddelbart, er selvsagt TVNorge. Reklamepengene renner jo selvsagt inn til landets nye OL-kanal når folk sitter innesnødd på fjellet og må velge mellom å spille casino og se noen norske hoppe eller springe på ski bedre enn noen svenske.

Men teorien halter. Andre deler av landet har vinterferie denne uken, nå med fint vær. Og det er ikke OL i hver vinterferie. Det eneste som gjentar seg, er at det er fint vær uken før og uken etter vinterferien, og at det i selve ferieuken blåser storm og kuling, og at det pøsregner eller pøssnør, noe som enten fører til flom eller ekstrem snøskredfare.

Dermed koker det ned til at alt dette antakelig skyldes ondskap eller en syk form for humor. At de eller dem som bestemmer hvilken uke vinterferien skal legges til, har en helt spesiell innsikt i hvilket vær som skal komme i hvilke uker mange måneder senere. Og at de ler av den samme vitsen om igjen og om igjen, år etter år, mens hytte- og campingfolket sitter der med casino-kortene sine.

På en eller annen måte må det ha noe med Fremskrittspartiet å gjøre.