Nobel, Trump og han der Kim

Spesielt ett sted var sjokket stort. I Den norske Nobelkomiteen. The Norwegian Nobel Comittee.

Bare timer senere ble det hasteinnkalt til telefonkonferanse. Noen tok opp alt på en diskett og ga den til meg i en SR Bank-konvolutt der det sto «melk, brød, salami, dasspapir (ikke den billige!), økologiske fiskepanetter, paracet, ibux, dispril».

Her er et utdrag:

– Okidoki, da var alle samlet. Jeg har hasteinnkalt til dette møtet etter nattens nyhet, om Trump og ... han ... han Kim-fyren.

– Kim Jung-un?

– Ja, han.

– Saken er altså den at et vellykket møte mellom Trump og han ...

– Kim Jung-un?

– Ja, han. Altså. Hvis de to finner tonen, de der to psykoene, for å si det rett ut, så har vi et potensielt kjempeproblem?

– Hvordan da? Jeg har hugget ved på hytta. Har ikke fått med meg en dritt.

– Hvis det blir fred og gammen, som vi sier hos oss, så kan vi ikke gi prisen til en blogger fra Peru. Da må vi gi den til de to største idiotene i verden, by far. Ser dere for dere han Kim og Trump i Oslo rådhus sammen med oss? Oss? I mean.

– Først ikke sitte ved siden av noen av de to!

– Ant!

– Tre...

– Jeg gjør det!

– Bra, Thorbjørn. Du tar en for laget.

– Men da skal det være meg i midten og de to på hver side. Ingen andre på den rekken. Bare meg. Og de to. Ok?

– Godt, Jaggis.

– Fine.