Rett i fella

Mange ganger hadde han smurt seg med tålmodighet, men det holdt liksom ikke når han måtte stake seg ned bakkene, med stadig lugging, hele tiden på vakt for å unngå et ufrivillig svalestup. Eller når han gikk oppover, og stadig ble høyere, fordi snøen la seg i svære klumper under skiene.

Nå var det kommet noe nytt på markedet. Felleski. Vidunderski, ifølge ryktene. Smørefrie ski som ikke laget denne lyden som fortalte resten av fjellet at her – her kommer det en dust som ikke kan smøre sine egne ski engang.

Med felleski kunne han kamuflere nederlaget. Og tillegg ha god glid. Null stress.

Eneste hinder var denne butikkmaskinen på Forus. Han så for seg folkemengden, og de evinnelige køene. Han så for seg hvordan en belærende jypling fikk overtalt ham til å kjøpe noen svindyre superski.

Denne gangen skulle han ikke la seg vippe av pinnen. Strategien ble derfor lagt på forhånd. Og den var like enkel som den var genial. Han skulle peke på de billigste skiene i butikken og lukke ørene.

Strategien virket, til en viss grad. Han hadde bare ikke sett for seg å måtte ta stilling til bindinger foran alle de andre kundene, eller gå inn i en diskusjon om prepping av felleski. Prepping? Var det en felle? Var ikke hele poenget med disse skiene at hvemsomhelst bare kunne klaske dem på seg og fly oppover fjellet uten en eneste vrien tanke? Det var mye han unnlot å si, der han sto ved skranken i butikken med en svær bøling av andre kunder bak seg, trippende og stirrende, og med grytelokk av noen ører.

Nå sto han endelig der i snøen. Med nye langrennshansker, nye staver, nye bindinger og nye felleski med ny voks og impregnering og alt. Bak ham skreik en nybegynner i pulk.

Og så passet ikke de gamle skistøvlene til de nye bindingene.

JØSUS-ARKIVET 2006–2017