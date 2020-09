– Et utrolig stort forbilde

Janne Stigen Drangsholt beskriver Ruth Bader Ginsburg som et stort forbilde – og Jan Zahl får vondt i magen av dødsfallet.

Aftenbladet

Ruth Bader Ginsburg, som i nesten tre tiår var en markant forkjemper for kvinners rettigheter og likestilling i USA, døde av kreft sist fredag. Hun ble 87 år gammel. Ginsburg ble regnet for å tilhøre den liberale fløy i amerikansk høyesterett, og hun var en tydelig stemme i samfunnsdebatten. I sine siste leveår ble hun også et popkulturelt ikon.

I ukens episode av Aftenbla-bla snakker vi om hvem hun var, hva hun gjorde og hvorfor hun var så viktig.

– Ruth Bader Ginsburg jobbet ut fra to prinsipper: Diskriminering finnes i USA, og diskriminering er grunnlovsstridig, sier professor Janne Stigen Drangsholt, som har vært en stor Ginsburg-beundrer.

– Nå kan de som hadde vondt i magen på USAs vegne få enda mer vondt i magen. Nå blir avtrykket etter Donald Trump enda større, sier Jan Zahl.

Panelet tar også opp den famøse bussturen som endte med at over 30 pensjonister fra Rogaland ble koronasmittet, selv om de fulgte alle mulige regler og forskrifter. Hvor mye skal vi gi avkall på under pandemien, og bør alle bare oppføre seg som om de er smittet og holde seg hjemme?

Du får også høre historien om hvordan en mobiltelefon på et biltak stoppet rushtrafikken på E39, samt en diskusjon om jakt og dreping av dyr som hobby.

