Drømmeregjeringen, andakt og Ropstad-saken

PODKAST: Den nye regjeringen bør bestå av blant andre Martin Schanche, Janne Stigen Drangsholt, Gjert Ingebrigtsen og Kongeparken-familien Lund fra Ålgård.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I denne ukens Aftenbla-bla setter Jan Zahl, Janne Stigen Drangsholt, Harald Birkevold og Leif Tore Lindø opp sin drømmeregjering. Blant dem som får ministerposter er Martin Schanche, Bente på HR, Gjert Ingebrigtsen, Lykke (13), Rune Bratseth, som alle skal jobbe for statsminister Janne Stigen Drangsholt.

Panelet diskuterer også Ropstad-saken. Er det verre at en politiker i verdipartiet KrF driver med skattekrumspring enn at andre politikere gjør det? Blir stemningen litt ekstra opp-pisket fordi det er Kristelig Folkeparti? Kan Ropstad gjøre opp for seg, tilgis og komme tilbake?

I tillegg blir det andakt fra Jæren, innsendt kritikk, tilbakeblikk på gutte- og jenterom i oppveksten og et hint av departementstechno.

