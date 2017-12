Drøset: Gleder du deg til jul? Her er noen gode grunner til å slutte med det straks.

La oss bare innse det med en gang: Hvis du har sluttet å tro på nissen og på mulighetene for at pakkene med ditt navn inneholder noe du faktisk ønsker deg, er det ingen grunn til å glede seg til jul lenger. Dette har jeg fra sikre kilder, nemlig media. I løpet av noen dagers avislesning, har jeg konkludert med følgende:

Hvis du ikke har tenkt å bli avsindig feit i løpet av julaften, må du ha fisk som julemiddag, men uten tilbehøret som gjør dette til et litt mindre grusomt valg. Dessuten må du selvsagt drikke vann til, fordi det er mye kalorier i alkohol. Riskremen bør du lage med skummet melk i stedet for fløte, noe som garantert vil sikre et så elendig resultat at du mister lysten til å spise/drikke den.

Folk gir fortsatt ut helt ubegripelig mange juleplater, noe som innebærer at du knapt kan gå inn i en butikk uten å måtte høre Kurt Nilsen og det som verre er som ømt klynker fram strofer på sanger du allerede har hørt altfor mange ganger. Som et resultat av dette vil du få den sangen du liker klart dårligst på hjernen, slik at du kan gå og synge på den resten av dagen og dermed også inkludere familien din i tristessen.

Dette fører oss videre til neste punkt, som handler om at julen er høysesong for samlivsbrudd og andre familiekriser. Jo mere vi er sammen, jo surere vi blir, viser det seg. Lyspunktet i år er at julaften havner på en søndag, noe som ikke er ideelt om man ønsker å få flest mulig fridager ut av julen. Men for de som ikke kan komme seg tilbake på jobb fort nok, er det gode nyheter.

Til slutt: Snø - er den kommet for å bli? Mye tyder på at svaret er nei, noe som selvsagt er høyst kritikkverdig. Men hadde den blitt liggende, hadde den blitt til enten is eller slaps, som faktisk er enda verre enn regn. Ille blir det nok uansett. Gledelig jul, alle sammen.