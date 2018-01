Forstå din kvinne. Javel?

Julegaver er lunefulle greier. I år fikk jeg en bok av Daglig Leder. «Forstå din kvinne». Først trodde jeg det var en vitsebok full av skrøner av typen «Hørt den om kvinnen som gikk ut med søppelet» eller «så var det dama som våknet blid og fornøyd». Så feil kan man ta. «Den var god», sa jeg da jeg pakket opp. Da satte hun øynene i meg på samme måten som da jeg mistet stemmeretten i kirken for 15 år siden.

Å bruke «forstå» og «kvinne» i samme setningen er jo meget spesielt, men dette er altså en bok som er ment på alvor. På baksiden står det at boka inneholder «enkle og forståelige grep som enhver mann kan ta på strak arm», noe som forteller meg at forfatteren aldri har truffet en kvinne. Eller en mann, for den saks skyld. Og for å være helt ærlig: Det hadde vært mer realistisk å gi meg boken «Slik snakker du med et epletre om pensjon» eller «Bli topptrent på under 3 sekunder».

I 15 år har jeg overlevd med å si «ja», «klart det», «off, ja, hu e fæle» og «nei, eg syns ikkje 1600 kroner va dyrt for et pledd». Nå skal jeg altså forstå i tillegg, noe jeg ser på som nesten umulig. Forfatteren er for sikkerhets skyld en kvinne, og jeg kan garantere at bokideen kom etter hun hadde vært i forening. Der hadde venninnene sittet rundt en vindunk og snakket om hvor gale det er, hvor lite Han forstår og hvor irriterende det er at Han bare sier ja», «klart det», «off, ja, hu e fæle» og «nei, eg syns ikkje 1600 kroner va dyrt for et pledd». Jeg garanterer at denne boken er et forsøk på å forklare hvorfor et kvinnelig «ja, greit det» kan bety alt fra «da må du støvsuge først» til «Gøril på jobben har kopiert frisyren min» eller «NEI, OVERHODET IKKE GREIT».

Jeg har levd lykkelig uvitende i 15 år uten å forstå en millimeter, men det er det nå slutt på. Daglig Leder har bestemt at «Forstå din kvinne» skal leses. Forstå det den som kan.