Det e så festlig.

Selv om det ikke e nødvendig, så pleie vi å klippe plenen store deler av dagen, eller i det minste så sedde vi motorgressklipperen til å dure litt, for det atte an har godt av å gå noen timer siden an har stått i ro hele vinteren. Je sadd ned en ligoster å noen rolliker i stenbedet. Det e så løye med det. Det e viktig å ha tradisjoner å holde merkedagene levendes med.

Derfor va det voldsomt trist for von Winckelhumpen, atte han ikke fikk start på gressklipperen sin på første mai. Han prøfte å prøfte til an ble først røde å senere blåe i fjeset, men så måtte an gi opp. Nå va gode råd dyre, for det atte det går jo ikke an å ha det stille i haven på første mai. Naboer å forbipasserende konne jo trodd atte von Winckelhumpen sine va blitt kommonister.

Helledossen. Hva gir du meg?

Heldigvis kom von Winckelhumpen på atte an har en snefreser i garasjen, så løsningen ble å dra den i gang å sedde an i innkjørselen sånn atte alle konne forstå atte her va der havearbeid i gang.

Je har hatt litt vondt av von Winckelhumpen i det siste, for det atte når de i kommunen oppdagte det atte der va komt fokt i bassenget på Gamlingen, så tårte an ikke å gå å bade der lenger, for det atte han har så lett for å få fodsopp hvis der e foktig, på gronn av den leie podagraen hans. Å der jo ingen så vil ha sopp på føddene.

Når vi va ferdige med havearbeidet, allså når der ikke va mere bensin på gressklipperen, så sadd vi oss ned med en liden jinn å nød froktene av arbeidet vårt. Resten av året får polakkene holde haven på stell. Je har jaffal gjort mitt.

Selvgjort e velgjort.