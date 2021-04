– Vaksinepass? Ja, hvorfor ikke?

I ukens episode av Aftenbla-bla diskuteres koronapass, nazister, Guns N’ Roses, påskeferien og panelets møter med de kongelige.

Leif Tore Lindø

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I ukens Aftenbla-bla diskuteres blant annet Ernas plan om gjenåpning av Norge. Et av stridstemaene der er om vi skal få vaksinepass, som kan gi de vaksinerte noen fordeler i en periode.

– Jeg er pragmatisk og sier ja til vaksinepass, sier Jan Zahl, som imidlertid peker på et paradoks.

– Man får en litt rar smak i munnen av at barn og unge, som har ofret så mye, skal sitte og se på at vaksinerte 50-åringer skal gå på festival eller reise på grisefest i Spania. Men vi kan ikke ha hele samfunnet på bråstopp til absolutt alle er vaksinerte.

Harald Birkevold er enig.

– Det slår ikke godt an i likhetsnorge at noen skal gå rundt med en gylden fjær fordi de har fått to doser. Men er du over 75 år, ferdig vaksinert og vil reise til Spania, og Spania vil ha deg, så hvorfor ikke?

Panelet diskuterer også NRK-serien «Frontkjemperne». Nordmenn som kjempet på tysk side under krigen forteller sine historier i serien, som har ført til en ny debatt om frontkjemperne var nazister, eller bare unge, naive eventyrere som ville forsvare landet mot kommunistene.

Du får også høre tre historier om da folk i panelet traff, snakket med, løyt til og klaget sin nød til medlemmer av det norske kongehuset.

