– Folk blir herjet med i arbeidslivet

– Mye av det gode med Norge er i ferd med å bli revet i fillebiter, mener SVs Ingrid Fiskaa.

Ingrid Fiskaa er gjest i denne episoden av Aftenbla-bla. Foto: Jon Ingemundsen

Leif Tore Lindø Journalist

I sommer har Aftenbla-bla besøk av listetoppene fra Rogaland. det blir litt politikk, litt tant og fjas, litt grilling, litt revolverintervju og kanskje blir du litt klokere til høstens valg. Dagens gjest er Ingrid Fiskaa (SV).

Fiskaa er en ihuga motstanders av dagens vindmølleutbygging. Hun vil ha et bedre arbeidsliv med trygge, faste heltidsstillinger for alle som ønsker seg det, og hun vil ha et maktskifte verdens beste land.

– Vi har store tariffavtaler i arbeidslivet og en viss grad av utjevning gjennom velferdsstaten. Men mye av dette er i ferd med å bli revet fra hverandre bit for bit, sier Fiskå.

Og det som må fikses først, mener hun, er arbeidslivet.

– Vi får mer og mer ufrivillig deltid, flere og flere som ikke får fast jobb og vi har bemanningsbyråer og innleie. Det er en herjing med folk som gjør at folk mister den grunnleggende tryggheten.

Fiskaa snakker også om sin tid i regjering, om rike og fattige om og om sitt aller første leserinnlegg i Aftenbladet, der hun argumenterte sterkt for kondomautomater på ungdomsskolen.