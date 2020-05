Joggebukse er et enestående plagg, og strengt tatt det eneste bukseplagget man trenger. Særlig den elastiske løsningen i livet er en oppfinnelse som burde vært nominert til Nobelprisen i fysikk.

Et ektepar kan utmerket oppholde seg i hver sin etasje 14–16 timer i døgnet uten å ha særlig kontakt. Ikke bare er det mulig, det er også til å anbefale.

En 11-åring er helt middels interessert i å følge med på en Google Meet-samling der en pedagog forteller entusiastisk om freden i Westfalen og den påfølgende opplysningstiden. Effekten av å motivere med en krone-is er at vedkommende 11-åring blir voldsomt engasjert i selve krone-isen, men fremdeles gir fullstendig blanke i freden i Westfalen og den påfølgende opplysningstiden.

Freden i Westfalen og den påfølgende opplysningstiden er et elendig tema når ektepar etter 14–16 timer har funnet hinanden i samme etasje, og målet er amorøst. Moder’n blir ikke veldig hoien av en debatt rundt modernismen, for å si det akkurat som det er. Montesquieu var nok en driftig type, men noe glidemiddel, det er han ikke.

Det nytter IKKE å be en 11-åring spørre sin nudelspisende, Pepsi Max-drikkende, badekåpeikledde, nettavhengige tenåringssøster å hjelpe med å besvare spørsmål om freden i Westfalen og den påfølgende opplysningstiden. Det blir bare sjau, og du må til med ny krone-is.

Man må aldri - ALDRI! - gå tom for nudler og Pepsi Max. Da kan man like godt invitere koronaen og atombombene og zombiene inn, og bare la det stå til.

«Någe aent» er ungdomskode for nudler og Pepsi Max.

Når neste apokalypse kommer, og den kommer, trenger vi ikke hermetikk, batterier og et lager med antibiotika. Vi trenger en god joggebukse, separate etasjer for ektepar, nudler, Pepsi Max og et kort og lettfattelig resymé av freden i Westfalen og den påfølgende opplysningstiden.