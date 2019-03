I følge oversikten på nettet hadde hun rundet 12 registrerte digitalbøker lest så langt i år, men hadde også tre til hun ikke hadde lagt inn, samt en papirbok og to på gang. Godt i rute til målet om 50, sa hun fornøyd til seg selv og han på sidelinjen som bare leser fagbøker.

– Eg har mål på 75 sa han tørt fra dypet av sin bok.

75? 75? Hun trodde ikke helt sine egne ører. Det var jo... rask kalkulatorregning... en bok hver 4,86 dag! Men han telte jo med lydbøker også. Det hadde ikke hun tid til, dessuten var det lettere med lydbok i bil, og ikke på øret mens man syklet med livet som innsats.

Bare på trass sendte hun ham like etter lenken til historien om hva som skjedde med kvinnen som leste en bok hver dag i en måned. Det gikk ikke bra. Den damen hadde begynt å bare skumlese for å nå målet sitt. Ikke bry seg om detaljene som ligger i en kjenslevar beskrivelse av en rusletur gjennom skogen, eller duften som formelig stiger ut av sidene i en dampende spenstig kjøkkenscene. Nei, en slik leser ville hun ikke bli.

Dessuten, kom hun på, så leste hun jo bare på engelsk, det tar jo litt lenger tid. Eller fransk. Eller italiensk. Nåja. Det siste var med forbehold. Hun var ikke kommet mange kapitlene i boka hun startet på i høst. Men om hun la godviljen til, så kanskje...

Dagen etter kom hun på en nyttig tanke. Hun fikk ungene til å samle bøkene de hadde lest i det siste. Så dobbeltsjekket hun litt, og la friskt inn på listen de hun hadde lest høyt for dem. Det viste seg nemlig at det ikke var antall sider som gjaldt i utfordringen, kun antall bøker. Dermed fikk hun like god uttelling for «Fresi, den lille heksen» på 80 sider, som Ken Folletts massive slektsepos på 800+.

En uke seinere: Hun nevnte, sånn helt tilfeldig, at hun hadde rundet 47 bøker - og satset på å nå 200 før året er omme. Fagleseren så himmelfallen ut. Han mumlet noe om forskrudd konkurranseinstinkt og utnyttelse av barn, men så ble han stille.

Hun sukket fornøyd og åpnet godboken. Hun hadde 1,84 dager på seg til å lese den. Med mindre hun la inn noen kveldsøkter for ungene. 5-6 stykker burde holde i kveld.