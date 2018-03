1. Når du føler deg skikkelig fresh og kjenner at buksene henger litt løsere enn før, og du tenker at du har vært flink i det siste og syklet til jobb i stedet for å kjøre bil, kuttet ut majonesen oppå salamien til frokost og spist mer salat enn du pleier til lunsj, og du stiger opp på badevekta for første gang på lenge, men med et smil om munnen, siden du vet at dette kommer til å bli en positiv opplevelse, men så har du i stedet gått opp.

2. Når du ser på Lotto-sendingen på lørdagskvelden og du prikker inn tall etter tall, helt til du har alle sju, og du får vite at det bare er én vinner denne kvelden, og at gevinsten blir rundt 15 millioner, og du hopper og danser rundt i stua og gauler til kånå og ungene at dere er rike og at de skal få alt de vil ha, og så sier de på tv-en at det var en pensjonist fra Svolvær som vant, og så ser du at femukerskupongen gikk ut forrige lørdag.

3. Når du holder på å krasje med en idiot som kommer ut i forkjørsveien fra høyre, og du tuter og klasker håndflaten i pannen for å vise hvor ufattelig ånnas fyren er som ikke kan elementære trafikkregler, og så ser du at forkjørsveien starter 50 meter lenger framme.

4. Når du har gitt bestemor en opplevelse i julepresang, å ta henne med på Bjørn Eidsvåg-konsert, og du tenker at dette må være den lureste presangen du noen gang har gitt henne, siden du ser at hun storkoser seg, og så begynner rockepresten å synge en sang han aldri har gitt ut på plate, og aldri kommer til å gi ut heller, siden den aldri ville blitt spilt på P1, en sang som handler om Bjørn Eidsvågs tanker rundt det med onani.

5. Når du noe nølende stopper ved en annen og like nølende skigåer på påskefjellet som det er litt vanskelig å dra kjensel på med en gang på grunn av alle skiklærne, men så begynner dere likevel å prate om løst og fast, om været, om hytter og beliggenhet, før dere forstår at dere jo ikke kjenner hverandre i det hele tatt.