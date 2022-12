Treng me verkeleg fleire podkastar no?

GJESTEKOMMENTAR: Podkastane veks fram som paddehattar og skapar lyttepress. Finst det øyrer og tid nok til alt som blir laga?

Sjølvinnsikt er ei føremon før ein går i gang med podkast. Er du og ditt interessant nok? Kva med å berre sitja med vener rundt eit bord og prata utan mikrofon?

Heidi Hjorteland Wigestrand Frilansjournalist

Tal frå 2021 viser at berre rundt 17 prosent av nordmenn høyrer på podkast, men desse folka gjer mykje av seg. Stadig vekk høyrer eg snakk om kule podkastar som folk finn tid å lytta til, og blir nesten flau over at eg lyttar til så få.

Fuglane og bekkene har beinhard konkurranse. Kven høyrer dei første spede klynka til babyen djupt nede i vogna, når far og mor går tur med svære headset og er midt inne i slaget ved Stalingrad eller ein hardtslåande intimpod av Tusvik og Tønne?

Før var det bokstablane på nattbordet som gnog på samvitet, no skal ein i tillegg kjenna lyttepress for podkast, – eller podkast-skam, om ein ikkje har eit knippe kule poddar i skjeftet.

Tullball rett i øyret

Min hjerne er fullasta no. Mange podkastar er heilt sikkert drivande gode og påkosta, med lyd som silke og regi som fjernsynsteater, men det finst også mykje internt og kjedeleg jabb og skitpreik, som det ikkje er verd å poda øyregangane sine med.

Podkastane er skapte for å kilast inn der travle og moderne menneske har ei glipe av tid dei kan fylla. Me skal få kunnskap eller tullball injisert rett i øyret mens me går tur, køyrer bil eller gjer husarbeid. Kanalen er skreddarsydd for mobilavhengige hjernar som ikkje lenger har konsentrasjon til å lesa tjukke bøker. Visst kan det vera hyggeleg med noko på øyra, men ikkje heile tida.

Kva skjedde med å berre konsentrera seg om støvsuginga, eller vaskeklutens sirklar over baderomsgolvet? Og tenk på alle fuglane og babyane som pip for døve øyrer, blokka ute av headsetta. Eg trur mange av oss etter kvart lengtar etter ein timeout, ein pause frå alle røystene som vil inn i hovuda våre. Me greier ikkje ta inn alle som vil snakka til oss.

Opp gjennom åra har eg sett folk få stjerner i auga når ordet podkast blir nemnt. Dette er nesten den nye olja, og vil vera bra merkevarebygging, seier blikka deira. Og så buklandar podkasten i ingenmannsland, for det finst jo ikkje øyrer, interesse og tid nok. Som med alt anna i verda er det ingen quick fix, men stein på stein. Skal ein få opp ein stor og trufast lyttarskare, må ein levera stabilt og bra over tid, slik Aftenbla-bla har gjort.

Gleda og spenninga før ein slepp podkasten sin er nok i dei aller fleste tilfella langt større enn lyttartala.

Freistar Fylkespodden?

Berre fire av podkastane på Podtoppen i veke 48 har over 100.000 lyttarar. Skrollar ein seg nedover lista, er det lett å sjå at mange podkastar lir under eit visst underskot på øyrer. Men det er jo fascinerande å sjå kva folk prøver seg på. Til og med fylkeskommunar poddar. Med friskustittelen «Frampå» prøver mellom anna Møre og Romsdal fylkeskommune seg på ein pod. I intro-teksten står det: Kva betyr fylkeskommunen for deg? Den står registrert med éin lyttar. Say no more!

Litt meir fart er det då i Fylkespodden frå Trøndelag fylkeskommune. I veke 47 låg den på 552.-plass med rundt 80 nedlastingar. Pod-teksten lokkar med innblikk i alt det spennande som skjer i Trøndelag fylkeskommune. Så ein kveld du har ekstremt lite anna å gjera, er dette naturlegvis eit alternativ.

Til og med Suldal Vekst har sin eigen podkast, den heiter «Heilt Sjef!». Bondevennen har også podkast der du får gode råd om korleis du unngår mjølkefeber og får meir feitt i mjølka.

Gleda og spenninga før ein slepp podkasten sin er nok i dei aller fleste tilfella langt større enn lyttartala. Difor er mange podkastar døgnfluger. Dette er openbert ikkje ein sjanger for alle. Få lukkast med podkast, og sjølv dei gode vil berre bli ein liten lekkerbisken på koldtbordet.

Podkastpress i prateklassen

Ein kollega som har sin eigen podkast, vedgår at det har gått inflasjon i å podda. Då han var på Arendalsveka, sat han på ein restaurant med mange mediefolk og halvkjendisar frå prateklassen. Plutseleg sa ein ved bordet vantru til sidemannen: Hæ, har du ikkje podkast? Alle dei andre rundt bordet, rundt 10–12 stykk, hadde eigen eller var med i ein podkast. Den podkastlause sat litt raud i fjeset og forsikra om at han hadde planar om noko han også.

Ifølge politisk redaktør Harald Birkevold har dei fleste podkastar for få lyttarar til at det kan forsvara ressursbruken. Han er difor nokså sikker på ein er på eller nær toppen når det gjeld talet på podkastar som blir laga. Birkevold er likevel overtydd om at podkast er etablert som ein del av miksen. Og som for nettprodukt generelt, er det dei mest populære podkastane som stikk av med dei fleste reklamekronene. Dessutan har NRK ein stor og litt urettvis fordel fordi dei berre kan ta nokre av sine mest populære radioprogram, fjerna musikken og kalla det podkast. Difor dominerer jo også NRK topplistene, påpeiker Birkevold.

Podkastar er ei greie for spesielt interesserte. Utstyret ein treng er billeg, men å laga skikkeleg podkast kostar tid, for folk er blitt kresne på lyd og regi, og lydbilda må vera autentiske. Sjølvinnsikt er også ei føremon. Er du og ditt interessant nok? Er du blant dei som føler at du også burde laga ein? Kva med å berre sitja med vener rundt eit bord og prata utan mikrofon?

Trur du framleis at du kan vera det neste nye? Då bør du heller ta deg ein tur ut i skogen og prata litt alvor med deg sjølv, mens du lyttar til fuglane og bekken som klukkler.