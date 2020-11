– Nei, kvinner jobber IKKE gratis fra 16. november og ut året

– I Norge har vi lik lønn for likt arbeid. Kvinner jobber IKKE gratis fra 16. november og ut året, sier Jan Zahl i ukes Aftenbla-bla.

Hvert år på denne tiden, i forbindelse med den såkalte Likelønnsdagen, dukker det opp artikler om at «kvinner jobber gratis ut året». Men stemmer det?

Jan Zahl skrev mye i Aftenbladet om likestilling og likelønn i forbindelse med 8. mars. Han mener det ikke stemmer at kvinner jobber gratis fra midten av november.

– Hovedforklaringen på hvorfor menn tjener mer enn kvinner i Norge er at menn jobber mer. Kvinner jobber mer deltid, og det jobber flere kvinner i offentlig sektor. Menn jobber i yrker med høyere lønn, og mindre deltid. Men i all hovedsak har vi lik lønn for likt arbeid i Norge, sier Zahl i Aftenbla-bla.

– Men selv om Norge er et ganske likestilt land, så har vi ikke nådd målet, mener professor Janne Stigen Drangsholt.

Panelet diskuterer Mannedagen, 19. november. Trenger vi den? Menn topper en del dystre statistikker, som selvmord. Mange menn finner seg heller ingen livspartner, og de vil aldri få barn.

– Det er ikke bare synd på de mennene som faller utenfor. Det er også dyrt for samfunnet, sier Harald Birkevold.

Et annet tema som diskuteres er historiefortelling i filmer og tv-serier. NRK beskyldes for historieforfalskning i serien «Atlantic Crossing». Hvor nøye må serieskapere egentlig være med historiske fakta, og hvor store friheter kan de ta seg?

Panelet diskuterer også medienes dekning av korona, juleforberedelser, det leses to dikt, professor Janne anbefaler noe og de snakker om sexologenes advarsel mot å gå i joggebukse på hjemmekontoret.

