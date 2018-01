Rot? Jeg ser ikke noe rot?

En kvinnes rot er en annen manns system. Jeg har for eksempel ordnet mine klær sånn at de ligger lett tilgjengelig på gulvet ved siden av sengen. De som ikke ligger der, ligger like lett tilgjengelig i en haug på badet. For å spare tid har jeg også etablert en nødhaug med klær i en krok i stua. Daglig Leder mener dette kvalifiserer til rot. Hun påstår også, til stadighet, at «klær flytter seg ikke inn i vaskemaskinen av seg sjøl», noe de beviselig gjør. Jeg legger dem i sine respektive hauger, så vips! er de plutselig vasket. De vasker seg sjøl, akkurat som vinduene og badene. Men sitter heeeelt i ro...så....vips! er de vasket.

Jeg har også utviklet et utmerket system for oppbevaring av diverse verktøy. I korte trekk går dette ut på å legge verktøyet i nærheten av der det trengs oftest. Stjerneskrujern i kjøkkenskuffa (stramme kjøkkenskap), hammer i bokhylla (henge opp bilder), øks i aviskorga ved peisen (hogge ved) og et kraftig tau, snekkerbelte og CD-en «Power Ballads vol. II» i nattbordskuffa (ikke spør). Daglig Leder mener dette er rot. Dessuten er hun lei drittlei «Power Ballads vol. II».

Uansett, vi har veldig forskjellig Individuell Ryddeterskel (IRT). Min IRT ligger noe lavere enn Daglig Leders IRT. Hun har nå begynt å rydde til konfirmasjonen. Jeg har ikke noe imot å støvsuge litt, men i mitt stille indre tenker jeg at halvannet år før selve konfirmasjonen er noe tidlig å begynne. Samtidig har jeg en klar ambisjon om å rydde opp etter oppussingen av kjelleren. Det ligger litt isolasjon og maling utenfor, men de har i og for seg ligget fint der siden 2009. Det haster jo ikke.

Et annet eksempel: Her om dagen kom jeg hjem og tråkket over haugen med sko, jakker, sekker, unger, hunder, katter, snø og mopeder som lå i gangen. Så gikk jeg opp, la fra meg jakken i nødhaugen i stua, steg over et par unger til, flere sekker, noe gammelt gymtøy og en høytrykkspyler og gikk inn på kjøkken. På kjøkkenbenken fant jeg et ledig felt på søndre del, der det av en eller annen grunn ikke sto oppvask. Her satte jeg fra meg PC-en, oppå kjøkkenmaskinen og en bunke aviser fra oktober 2015, som jeg har tenkt å lese. Som sagt, høy IRT. Så kom Daglig Leder hjem. Hun har lav IRT og kommenterte umiddelbart at plenklipperen sto inne i gangen, noe jeg ikke engang hadde lagt merke til. Hun reagerte også på at det sto en hund i gangen, noe jeg ikke en gang hadde registrert. Vi har ikke hund, så jeg ser i ettertid at det kanskje er litt spesielt. Siden jeg har høy ryddeterskel, og manglende evne til å se rot, regnet jeg bare med at den hadde blitt med en av ungene hjem, og tenkte ikke mer over saken.

Terskelen for rot er veldig ulik hos folk. Jeg mener vi kan luke i gangen hvis det gror godt. Daglig Leder er mer typen som vil støvsuge. Problemet mitt er at jeg ser plenklipperen i gangen, men jeg regner det ikke nødvendigvis som rot. Et sted må jo plenklipperen stå, og den kan like godt stå i gangen, for da kan vi jo henge ytterjakker på den.

I dag skal vi i alle tilfeller rydde i heimen, for nå er det bare drøye 450 dager til denne konfirmasjonen. Det betyr nok at gressklipperen må ut av gangen og ut i boden. Problemet er at der ligger det plasker med en anslått panteverdi på rundt 12.000 kroner, pluss en del aviser (som jeg har tenkt å lese). Men jeg ser lyst på det, for et sted der inne ligger også CD-en «Power Ballads vol. III».