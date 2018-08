Det hele var en nøye utprøvet dans mellom tilmålt tid, ønsketid, påkrevd tid og uoppnåelig tid. Noen ting var enkle. Som å ta av regnbuksen: Det er tiden heisen tok fra garasjeanlegget på jobb og opp til fjerde etasje, om hun bare hinket ut siste fot. Nevnte heistur er derimot ikke nok til å ta på mer enn lipliner og en halv runde leppestift.

Sykle til jobben i motvind, med regn, regntøy og utrivelige bilister klistret 20 centimeter fra deg: To lidefulle popsanger, fulgt av ekkelt overmuntre radioverter som snakker om det nydelige været i Oslo denne morgenen.

I medvind: Siste innspurt av korsatsen av Beethovens "Ode til gleden".

Sykle hjem fra jobb, i motvind, fulgt av en kjapp handletur og utpakk av varer: En "kort" telefonsamtale fra mor.

5 sekunder: Tiden det tar å stappe munnen full av lenge etterlengtet og påkrevd sjokolade i skjul bak kjøkkenveggen etter en slitsom ettermiddag.

6,5 sekunder: Tiden det tar før minst ett barn kommer løpende og insisterer på at "jeg hørte sjokoladepapir, og kan du åpne munnen din slik at jeg får se".

30 sekunder: Tiden det tar for et lite barn på mystisk vis å finne en saks og klippe luggen sin, helt inne ved roten.

60 sekunder: Tiden barnet bruker på å klippe venninnen også.

90 sekunder: Tiden et lite barn bruker på å dra frem samtlige Barbie-dukker fra skuffer og skap og spre dem rundt i et kaos likt det man ellers kun ser når en trykkoker blåser over på kjøkkenet. Eller eventuelt klippe håret på Barbie-dukkene. Samtlige.

24 sekunder: Tiden det tar å gå over veien på normalt vis.

9 sekunder: Tiden samme distanse tar fra man ser bussen på vei inn på stoppestedet til man er på stoppestedet.

8,5 sekunder: Tiden bussen bruker på samme distanse, samt å kjøre forbi stoppestedet med løpende person ivrig viftende langs siden.

Men den beste tiden? De 2,5 minuttene uoppdaget og helt alene på badet mens man synger yndlingssangen. Og muligens nyter en innsmuglet sjokolade.