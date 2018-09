Det var småstein i sofaen. Et jevnt strødd lag med lys, finmasket grus. Akkurat passe store biter til å passe ned i lommene eller i buksebretten. Hun sukket, kostet dem opp og satte seg på ny. Det var bare et døgn siden hun hadde støvsugd, banket puter og ryddet...

Denne gangen sa det klakk. Hun løftet rumpa igjen, opp med sofaputen, og hentet frem to fjernkontroller.

Hun satte seg på ny. Denne gangen var det humpete.

Litt graving frembrakte 3 halvskitne, vrengte venstresokker størrelse 32-34. I tillegg fjernet hun mobilen fra baklomma. Den sto fortsatt på videoopptak, dermed hadde hun 42 minutter med videolyd, komplett med slutten på konsertøvingen, og sykkelturen hjem. Man vet aldri når sånt no’ kan komme til nytte, sang jo Øystein Sunde. Hun slettet videoen.

Satte seg på ny og lente seg bakover. Det knastret. Hun fant sju Star Wars legofigurer, samt to vrengte venstresokker.

Hun mistet fjernkontrollen på gulvet, da hun bøyde seg for å plukke den opp, fant hun seks vrengte høyresokker.

Hun ga opp Netflix-planene, gikk opp for å legge seg. På puta lå det to kosedyr, på nattbordet en ekstra fin pinne og en kongle. Hun bannet litt over det evinnelige rotet. Ryddet bort og la seg ned.

Det kom knaselyd fra under puta. Hun stakk hånden inn og dro frem to steiner inni en lapp.

«Tsjere mamma. Jeg er glad i deg.» Hun la lappen på nattbordet. Smilte. Noen skatter er verdt litt rot.