Steinalderen

Og for deg som nettopp har våknet, en spesiell hilsen til alle dere campinggjester og ferierende i Aust- og Vest-Agder, Rogaland og Hordaland: Det er også ventet stiv kuling flere steder. Husk å sikre campingstolene, og ta inn bestemor fra røyketerassen, høhø. Ja, Knut, hva sier du, skal vi ta en liten runde Norge rundt?

Klart det, Øystein: Familien Hansen, sist sett i okergul Opel med campingvogn på vei mot Valdresflya. Vennligst ta kontakt med politiet i Hokksund. Det har vært brann i huset deres.

Og sist men ikke minst, rømte dyr: Hunden "Knut", nei, har du sett på det, en navnebror, stakk av fra Bergen på lørdag, spiste seg gjennom gjerdet og hadde seg med naboens tispe, Dette er da altså kjøterknut, og ikke skravleknut, høhø, er observert på vei mot Laksevåg, etter å ha fått los på en kjekk puddeljente. Ta kontakt med politiet om dere klarer å hanke den inn. Dersom noen får tak i den spretne premiestuten som stakk av fra Brusand på Jæren i går, venter det sosekjøtt eller sursteik i belønning seinere i høst. Husk at den allerede har lagt ned, og her mener vi det i ordets litterære tilstand, alt på fire bein i mils omkrets, så utvis forsiktighet. Og her har vi fått inn en fortvilet telefax fra Namsos: Har noen sett vår blå papegøye? Den fløy ut vinduet tirsdag, etter en krangel med matmor om antall kjeks den fikk lov til å ta mens hun vasket opp. Ta kontakt med Reiseradioen, så formidler vi videre.

Etter pausen skal vi snakke om disse nye, bærbare mobiltelefonene, som er på vei inn i landet. 30.000 kroner er en ganske stiv pris, for å være helt ærlig, så det er vel lite trolig at dette kommer til å slå an. Tenk deg bare hvordan det ville vært. Alle bare med hver sin mobil, opptatt med sitt? Tunge er de også, rundt 1 kilo. Nei, takke meg til. Men noen vil nok finne en slik mååååbil fristende. La oss få litt musikk, her kommer Bonny Tyler, nummer tre på hitlista. Flere hippe låter får dere i ti i skuddet, så skru på FM-radioen seinere i dag. God sommer da, dere!