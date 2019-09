Bompengemodstandere

Det e jo masse mere rettferdig atte alle betale for det så de faktisk kjøre selv, enn atte je ska betale for andre sin kjøring over skatteseddelen min.

Ja, det e jo faktisk kommonisme de vil ha.

Å hvisomatte det atte, de ikke har råd til å betale for atte den usynlige bommen ska gå opp, så har de jo ikke råd til å ha bil. Eller så kan de gjør sånn så von Winckelhumpen sine å kjøbe seg en sånnen eletriske bil så går på batterier i steden for bensin. En sånnen Teslenbil.

Hva e det egentlig så e problemet?

Gå an.

For noen syderomper.

Hvaffor ska je ta av min formue så består av surt ervervede penger så je har jobbd hardt for å arve? Arbeiderene på farfar sin fabrikk har slede seg ud på å skabe den formuen, å så forlange de bompengemodstanderene atte je bare ska dele ud kroner å øre for atte de ska kjøre frem å tilbagers for å levere i barnehaver å allslags, bare for det atte de ikke gidde å ta vare på ongene sine selv.

Hva gir du meg?

Når polakkene mine ska ud med Range Roveren vår, for eksempel for å kjøbe mere tonic water nede på Helgø, så e vi jo klare for å betale det så det koste. Vi sende jo ikke regningen til andre folk. Vi tar ansvar for våre egne handlinger. Å så kan vi ha osser en liden jinn onder hengebjerken udi haven med verdens beste samvittighed.

Hvisomatte je skolle sendt regningen til andre, bare for det atte je måtte ha mere tonic water, ja så hadde je ikke fått sove om natten.

Eller jaffal så hadde je vert nødde til å drikke jinnen uden tonic water.

Å det kan de jo prøve, hvem så vil.

Det tar seg ikke ud.