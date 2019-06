Hun sto i dingsebutikken og skulle forklare hva hun manglet til sitt siste prosjekt. Det var ikke lett når hun hadde fått en akutt tilstand av uvitenhet. Forklaringen ble av sorten «du vet, en dings som ikke er for lang, som er flat, men ikke for flat og med et hull i midten?» Mannen bak disken tok på seg nybegynnerhjelperfjeset:

– Mener du en mutter?

– Nai. Men kanskje litt som en mutter. – En akselstubb? Låseskrue? Pinbolt? Gjengestag? Sjakkel? Blindmutter?

– Nai, nai, nai, nai, nai og hva i himmelens navn er det? Den er tung også. Det glemte jeg. Tung, men ikke for tung.

– Ekstra værbestandig? Utsettes for hard bruk? Hva skal du bruke det til? Bil? Båt? Fly? Hage?

Hun hvisket ut et beskjemmet:

– Mønstervekter.

– Atte det var?

– Mønstervekter. Jeg skal kle dem i pynteleire og gjøre dem om til donuts og bruke dem når jeg skal klippe ut mønster. Så de må tåle varm te og banning. Og kunne bakes i ovnen på 200 grader.

– Donuts? Av metall? Da trenger du planskiver. Nei, vent. Firkantskiver. 25 mm varmforsinket. Rad 7, hylle 16. Noe mer? Hun gikk rødkinnet ut av butikken. At noe så enkelt kunne være så vanskelig. Vel hjemme kom barnet og gledestrålende fortalte at han hadde hadde prøvd noe nytt: «Det var akkurat som golf. Bare uten hull. Og flagg. Og kølle. Og stripete bukser.»

– Åokeeei? Hadde dere racketer? Piggsko? Pil og bue?

– Nai. Det var som golf. Du skulle treffe blink. På en måte.

– Pilkast? Basket?

– Nai. Ingen baller. Eller jo. På en måte. Og så lignet det litt på flaske.

– Flasketuten peker på? Drikkekonkurranse? I skoletiden?

– Nai. Det lignet på en flaske. Men det var ikke en flaske. Det lignet på flaske. På engelsk.

– Bållek? Boccia? Mener du boccia? – Ja. Jeg sa jo det. Hallo. Du er sykt treg til å komme på ting. Har du reparert stolen ute forresten?

– Nai. Jeg mangler en sånn... du vet.. en sånn som ikke er kurvet, ikke spiss, men som du kan dra med, med pinner som stikker ut.

– Trillebår?

– Jepp. Takk.

– Mamma? Kan jeg ta en donut?

– Klart det. Den er perfekt som bokmerke. Eller på bocciabanen.