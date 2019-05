Første fase: Bunad er et flott plagg. Jeg elsker å bære videre tradisjonen med å ikle meg nasjonaldrakten. Det er synd at vi ikke bruker bunad oftere, for ingen ting er finere enn bunad. Hurra for bunad! Jeg elsker 17. mai. Jeg elsker livet! Jeg elsker bunad!

Andre fase: Oi, bunaden er hvis litt for trang i livet. Typisk. Ja, ja. Og den er litt for stor over brystet. Hvorfor er bunaden kortere i år enn i fjor? Hvorfor sydde jeg ikke inn bunaden i fjor? Hvorfor la jeg ikke ut bunaden i fjor? Jeg trenger kanskje ny bunad. Hvor er søljene? Hvor er gulljene? Hvorfor er den snora som snører sammen frontmelonene så lang, og samtidig så kort? Hvor er kepen? Jeg kommer til å få gnagsår etter to meter. Nei, det er søljene til ungene, og de har vokst, så bunaden deres passer ikke. Nei! Du kan IKKE gå med flip-flopper til bunaden! Det er mye styr med bunad.

Tredje fase: Drittbunad! Jeg får ikke puste. Svetten renner, og jeg fryser. Kepen er for trang! Au! Jeg stakk meg på sølja. Jeg har blod på bunadsskjorta. Hvorfor har jeg ikke pusset sølja? Jeg ser ut som ei feit budeie i bunaden! Hvorfor er det ketsjup på bunadsskorta? Det er så varmt at jeg dauer! Jeg fryser! Jeg burde valgt en kjole. Jeg burde valgt et annet mønster på vesten. Idiotisk at man får bunad når man er konfirmant og veier 38 kilo. De vet ikke hvor lett de har det i Syria og nedover der som slipper dette bunadsopplegget! Det strammer over alt! Gleder meg til å få av dette marakkelset. Jeg får ikke puste, jeg svetter og jeg fryser. Møkkabunad!

Fjerde fase: Jeg skal ALDRI mer gå i bunad! Det er verdens aller verste plagg. Bunad er djevelens eget plagg. Jeg hater 17. mai, jeg hater bunad og jeg hater livet! Jeg vil dø.

Femte fase (ett år senere): Bunad er et flott plagg. Jeg elsker å bære videre tradisjonen...