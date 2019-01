Hun hadde lagt frem klær til to små og en stor. Beregnet kjøretid til sør-Jæren. Lagt inn slingringsmonn for traktorer og eventuelle tissepauser. Ungene var matet, blide og nykjemmede. Joda. Dette skulle bli en bra dag for dåpsvisitas.

Første forvarsel om at det var telehiv på skinnene kom fra eldstemann.

"Seriøst, mamma? Jeg får ikke på meg skoene. Vil du jeg skal gå med disse? Jeg har ikke følelse i tærne."

Hun bannet innvendig. Selvfølgelig hadde sneipen vokst i beina siden sist. Hun hadde oversikten på resten, og hadde i tur og orden byttet ut vintersko, støvler, joggesko og innendørssko til gymmen. Men så var det finsko da. De hadde hun glemt, eller fortrengt, i påvente av at det skulle komme nok en vokserunde når 17. mai begynte å nærme seg.

Hun sa barnet fikk ha på sko i det han gikk inn og ut av kirken, og resten av festlighetene fikk foregå på joggesko eller sokkelesten. Jubel i gangen, og avverget katastrofe.

Men så. Så skulle hu mor ta på finkjolen. Den som fungerte til det meste, både sommer- og vintertid. En klassisk kjole som hadde vært redningen mang en gang. I tillegg hadde den lommer, en av livets små ekstragleder. Den var nyvasket. Trengte ikke strykes, bare ristes. Et mirakel å ha med på tur. Hun dro den på. Den satt som et skudd. Med unntak av en vesentlig detalj. Minstebarnet lo. "Mamma, jeg ser underbuksa di".

Hun kikket ned. Så lårkort hadde hun ikke gått siden glansdagene i studietiden. Hun hastet ut foran speilet. Det var ingen nåde. Kjolen hadde krympet. Men ikke på tvers. På langs. På LANGS. Den var Britney Spears-lengde. Nådeløst langt kortere enn påkrevd kyrkjelengde.

Hun sa noen gloser som fikk tilskuerne til å juble. "Den var ny, mamma". Så stormet hun inn i skapet igjen. Bladde febrilsk gjennom hengerne. Fant en gammel sliter, trødde den over hodet, og galopperte ut i bilen. De ville fortsatt rekke dåpen.

Ute på motorveien kvinket allerminsten: "Mamma, skoene mine er for små". Hun pustet. Fant nødsjokoladen i hanskerommet.

Livet på skinner er overvurdert uansett.