Nyttårstalen i Strand: – Det har vært mye å glede seg over i 2017

Nyttårsaften arrangerte Strand Kommune felles fyrverkeri. I den forbindelse deltok ordfører med en kort tale før oppskyting. Talen innehold omtrent dette (og vil være noe av innholdet i årskavalkaden den 4 januar);

Det har vært mye å glede seg over i 2017. Jeg vil trekke frem 5 hendelser jeg spesielt gleder meg over i vår kommune: Mest av alt gleder jeg meg over nedgangen i arbeidsledigheten . Strand Kommune ble hardt rammet av nedturen i oljeindustrien og hadde ved starten av dette året 5,6% arbeidsledige. Ved slutten av året var ledigheten nede i 3%. Å ha et arbeid å gå til, er noe av det viktigste for folk. Derfor vil vi fortsette arbeidet for å tilrettelegge for at næringslivet skal få utvikle seg og skape flere arbeidsplasser. I 2017 ble boken «Stålverket som skapte et samfunn» utgitt. Stålverket har betydd enormt mye for Strand og Jørpeland. Derfor gleder vi oss over at det fortsatt er aktivitet i Stålverket, nå Stavanger Steel, og at mange idag har dette som sin daglige arbeidplass. 9juni ble Staalverksbrua, som knytter byen vår til friluftsområdet Jørpelandsholmen, offisielt åpnet. Dette feiret vi dette med «brask og bram», noe som er litt ulikt oss i Ryfylke. Med dette ønsket vi å vise hva vi i Ryfylkebyen Jørpeland har å tilby innbyggerne og besøkende. Kommunen fikk også tilgjengelighetsprisen av Rogaland Fylkeskommune for denne tilretteleggingen. For oss er Jørpelandsholmen blitt et nytt møtested, nå tilgjengelig for alle og et sted vi er stolte av.

Etter flere års planlegging, kunne vi endelig ta første "gravemaskin-tak" for bygging av ny skole på Tau. De neste årene skal vi ruste opp våre skoler både på Tau og Jørpeland. Vi ønsker å gi plass til flere elever og skape stolthet for våre skoler. Sammen med arbeiderne i Ryfast, Statens Vegvesen, ordførere i Ryfylke, fylkesordfører og Fylkesmannen fikk jeg gleden av å kjenne lufttrykket, høre lyden og kjenne lukta av den siste dynamittsalven i tunellen Ryfast. Senere i høst fikk jeg gleden av å være med på den første bussturen fra Solbakk til Stavanger; et fantastisk historisk øyeblikk. Ryfast vil gi en ny tidsalder for Strand Kommune og for Ryfylke og vi jobber for å være klare for endringer som følge av denne store samferdselssatsingen. Det ble ingen kommunesammenslåing for Strand kommune i 2017. Vi forsøkte å bygge en sterk ryfylkekommune, men andre ville det annerledes. Likevel er vi " over -gjennomsnittet " i størrelse i kommunenorge, som klarer å levere gode tjenester, selv om vi nå blir stående alene. Men det er et ønske for 2018 å styrke samarbeidet med alle våre naboer, særlig med hensyn til samferdsel , næringsutvikling og turisme.

2018 vil bli et spennende år for Strand Kommune.

Med dette ønsker jeg alle strandbuer, fremtidige strandbuer og besøkende et Godt nyttår!