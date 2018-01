Hun hadde ledd mye gjennom årene av de andre sottlekoppene på jobben. De som veltet, knuste, smulte og okket og aiet seg. Selv hadde hun investert i sotlekopp med lokk, bortimot bombesikker dersom uhellet skulle være ute. Og dersom hun en sjeeeeeelden gang skulle få litt søl på pulten hadde hun en stabel servietter klar. Alltid beredt, skal vite.

Men der, altså, midt i utgreiingen om pro og kontra, om kostnadsberegninger og lidenskap, der fikk hun inn en fulltreffer. Dog ikke verbal. Det smekkfulle vannglasset veltet, og selv om pc-en var sikret på eget stativ, og tastaturet tidligere hadde vist seg å tåle det mest utrolige gjennom årene, var det ikke der katastrofen inntraff. En liten elv rant målbevisst ned i luken på pulten. Så ble skjermen svart. Hun sukket. Jaja. Det var bare henne, heldigvis, som dette gikk ut over. Hun begynte å tørke opp. Så kom det utbrudd fra pulten på skrå. Og fra pultene noen meter bak. Til og med i den andre avdelingen ble det mørkt. Hun kjente hun rødmet. Så diskré som mulig tøflet hun ut til vaktmesterkontoret, og ba en stille bønn om at han var der. Det var han. Men diskré ble ikke løsningen. For alle pulter måtte frakobles, og kanossagangen tas mellom kollegaene. Men tirsdager er tydeligvis bedre enn mandager, for ingen kjeftet, bare medfølende blikk ble utvekslet. Til slutt var alle koblet på igjen. Hun fortsatte å tørke av pulten, koblet opp programmene og forsøkte å konsentrere seg. Under pulten kjente hun vannet som fortsatte å dryppe. Men hun kom seg da gjennom dagen på et vis. Nå fikk hun bli tørrlagt en stund. Dagen etter møtte hun friskt til ny dyst, og skulle logge seg på. Men skjermen sto der, svart og dømmende. Hun så bare sitt eget speilbilde. Som Narcissus måtte hun bare erkjenne. Igjen. Mea culpa. Hun sukket. Så reiste hun seg for å hente vaktmesteren.