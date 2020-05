Hør hele mysteriet om #amishgate

På mandag var #amishgate det mest brukte emneordet på Twitter i Norge. Hvorfor? Hør historien om amishfolket, et bord, en familie på Finnøy og hele dramatikken i ukens episode av Aftenbla-bla.

Leif Tore Lindø Journalist

Mandag kveld var #amishgate altså det mest brukte emneordet på Twitter i Norge. Aftenbla-bla har vært på Finnøy for å nøste i denne historien som så mange har engasjert seg i. Historien er umulig å gjenfortelle i korte trekk, men stikkordene er et bord, amish-folket i USA, en familie på Finnøy og det som til slutt ble et stort mysterium.

Du kan høre hele fortellingen om #amishgate i ukens episode.

Vi diskuterer også klemming. Under koronaen har det vært en pause i all klemmingen. Men er det bra? Noen elsker å klemme, noen klarer seg veldig godt uten all klemmingen. Må vi klemme kollegaer, perifere venner, familie, slekt, naboer og alle vi treffer?

Den politiske jaktsesongen er også åpnet. Regjeringen stikker av med all oppmerksomheten med sine daglige pressekonferanser og stadig nye tiltak. Men nå har opposisjonen våknet. Spørsmålet er bare om de har noe nytt å komme med, eller om de bare er desperate etter å markere seg? Jakten er i alle fall begynt, og vi diskuterer saken med kommentatorene Harald Birkevold og Hilde Øvrebekk.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: