Kanskje det er statsministeren som tjener for dårlig?

PODKAST: FNB-politiker Frode Myrhol tjener mer enn statsminister Erna Solberg. Er det et problem at han kan tjene drøyt 1,8 millioner, eller er det bare rett og rimelig, siden han har to jobber?

Publisert: Nå nettopp

Leif Tore Lindø Journalist

I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi politikerlønninger. Frode Myrhol har i praksis to politikerjobber, en i kommunen og en i fylket. Han kan derfor tjene over 1,8 millioner kroner, som er mer enn statsminister Erna Solberg.

Men er det egentlig et problem? I så fall, hvorfor er det et problem? Kommentator Harald Birkevold og resten av panelet diskuterer saken.

Vi snakker også om opptøyene i USA og måten president Donald Trump håndterer dem på. Er han så taktisk og kynisk at han lar dette skje, og fyrer opp under det, fordi han kan tjene på det i høstens valg? Eller er det sånn at han bare ikke klarer å styre et land når det rammes av korona og opptøyer? Utenriksjournalist Arild Inge Olsson er med for å gi sin analyse av situasjonen.

Vi er også innom et evig diskusjonstema: Kan man troppe opp på jobb i shorts? Er det lov? Er det lurt? Er det stilig, eller er shortsen et plagg man legger bort etter konfirmasjonen?

