— Ta deg sammen

Men da tenke de ikke på det atte når byen våres ble lavte, så lavte de an ikke for det atte an skolle ble til noe aent. Å så bere de seg, å klage på atte de stakkarene så sidde i rollestol bler siddenes fast mellom brostenene å sånn.

Gå an!

Kan ikke disse handikappede bare rolle rondt i de rollestolene sine en aen plass, da? Må de på liv å død sidde i Kongsgaden å rolle.

Å det sie je bare, for det atte dette gjelde de småbarnsmødrene så trille rondt på barnevogner, atte helledossen, der e jo mange andre steder de kan gå å trille på de skrigerongene sine. Kan de ikke heller gå på disse dyrekjøpte turstiene så kommonistene ødelegge havene til skikkelige folk med å anlegge på private gronn?

Nei, vet du hva.

De stolte forfedrene våres så planla hvordan byen våres skolle ver, å så lavte Domkirken å alt, de syns atte det va penere med brostener enn med asfalt, å derfor så anla de det. Da e det ganske frekt, respektløst faktisk, å komme her å si atte det ikke e godt nok, bare for det atte der e noen med barnevogner å rollestoler så plent må kjøre frem å tilbagers i Kongsgaden hele dagen.

Hva gir du meg?

For ikke å snakke om disse soklistene så pile frem å tilbake mellom bilene i trafikken. De klage på atte brostenene ødelegge hjulene dis. Hvem tror de atte de e? Kan de ikke bare kjøbe seg en bil, sånn så andre gjør?

Nei, folk må ta seg sammen.

Å, blodtrykket.

Je må bent frem ta meg en liden jinn.