Sprek høst

Ukene etter sommerferien er herlige. Det er nesten som om vi har gått i gang med et nytt år, bare med bedre vær. Det er selvsagt mye lettere å begynne et nytt og bedre liv når det ikke er mørkt hele døgnet og blåser stikker og strå absolutt hele tiden. Det er bare å komme seg ut. I stedet for å sløve på sofaen etter middag, kan vi gå oss en god og lang tur. Etter hvert kan vi trappe opp ruslingen med litt lett jogg. Det er bare å komme i gang.

Det eneste problemet er at det regner så fryktelig. Og blåser. Det er ikke så greit å gå tur da. Det skal jo være lystbetont. Det er dødfødt å sette i gang med prosjekter som ikke lar seg gjennomføre i det lange løp.

Men neste uke, da er det sikkert finere vær. Det eneste er at da begynner ungene på fotballen igjen. Og alle de andre tingene de går på. Det kan se ut til at det blir en del bortekamper mot Hjelmeland, Eigersund og Karmøy denne sesongen også. Det nytter ikke å prøve å skvise inn noe de dagene, det er det rett og slett ikke tid til.

En annen hindring er alle unnskyldningene vi kom med i sommerferien for å slippe å gå på bowling, minigolf, kino og badeland. Vi kan gjøre det når vi kommer hjem, heller, sa vi. Så nå skal vi visst på kamp mandag og onsdag, kjøre til trening tirsdag og torsdag, bowling og kino fredag, Kongeparken lørdag, og svømmehallen søndag.

Uka etter kunne vi fått til noe, men da er det dugnad, tre foreldremøter og hagen ser jo ikke ut. Så er det plutselig høstferie, og før vi vet ordet av det må vi komme i gang med julepresangene, og derfra går det slag i slag.

Kanskje best å vente til januar likevel, da. Men da SKAL vi få det til.