Ikke bare skal de lære seg et innvikla språk. De skal lære seg å spise brunost og komle, fnyse av folk med tuja-hekk og aldri stole på en værmelding.

Alt dette kan læres.

Verre er det med nordmenns hilse-regler på tur. Her er det lett å gå seg vill.

Hvis vi tar det enkle først. Hvis man går tur på en eller annen vidde eller opp på et høyt fjell og har trasket i mange timer uten å treffe en kjeft, og plutselig treffer en kjeft, da sier man hei. Er det øde nok, er det til og med tradisjon for å utvide samtalen. Man kan utveksle selvfølgeligheter om været og om bakken er våt eller tørr. Men så holder det.

Det vanskeligste er å vite hvor grensene går. Alle er enige om at man ikke sier hei hvis man går i kø til Dalsnuten eller Preikestolen. Enkelte ganger treffer man på usikre folk på disse stedene, folk som ser ut til å ha veldig lyst til å si hei til alle på veien, og som ender opp med å søke blikkontakt og smile til alle. Ikke la deg lure av dem. Ikke si hei. Ikke gi næring til dem. De har feil.

Men hvis man parkerer på samme parkeringsplass som Dalsnuten-folkene, men går motsatt vei, da er det andre regler. Der er det færre folk, og da sier man hei. Men aldri på parkeringsplassen. Gjør man det, vil folk tro at du vil hjem og drikke kaffe hos dem. Dødssynd.

Men hva er folksomt nok til å la være å si hei? Ingen vet. Og derfor risikerer man stor variasjon blant dem man treffer. Man risikerer å si hei eller nikke uten å få respons. Da kan man enten skamme seg eller rope at vedkommende er idiot eller psykopat. Valgfritt.

Noe av det som gjør hilse-reglene ekstra vanskelige, er at de ikke er bundet til sted. De kan nemlig endre seg etter når på døgnet turen skjer. Ingen hilser på hverandre rundt Stokkavatnet en søndag formiddag. Men hvis klokken er sju om morgenen, da er det noe annet. For da er det færre folk, og man føler en viss samhørighet med de andre som er like syke i hodet.

En klar regel finnes det uansett: Ingen hilser på syklister.