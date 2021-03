PODKAST: Har ungene for mye ferie i løpet av året?

Et foreldrepar har vanligvis ti uker ferie til sammen. Skolebarn har 12 uker. Burde småbarnsforeldre hatt en egen feriekvote?

I ukens vinterferieepisode av Aftenbla-bla diskuterer vi blant annet fri og ferie. Et foreldrepar med vanlig ferie har til sammen mindre fri enn skoleunger. Det går ikke opp, men hvor ligger eventuelt feilen? Bør småbarnsforeldre få mer fri? Bør ungene ha mindre ferie?

Panelet diskuterer også saken om biblioteksjefen i Time. Hun uttalte seg kritisk i Jærbladet om planene for et framtidig datasenter på Kalberg. I etterkant av dette ble hun kalt inn til et møte med sine ledere i kommunen og oppfordret til å være mer tilbaketrukket. Time kommune har senere beklaget reaksjonen, men hva gjør sånne saker med ytringsfrihet og engasjementet til folk?

Vi har også sett mange kjendisdokumentarer, og professor Janne Stigen Drangsholt trekker linjene fra verdens første kjendis til nåtidens overflod av kjendiser.

I tillegg får du høre to tragikomiske historier fra vinterferiene til Jan Zahl og Harald Birkevold.

I tillegg får du høre to tragikomiske historier fra vinterferiene til Jan Zahl og Harald Birkevold.